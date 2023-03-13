Этот метод лечения стоматита опасен: врач объяснила, почему нельзя использовать старый советский способ
В советские времена одним из самых популярных методов лечения стоматита был метиленовый синий или как его называли в народе - "синька". И хотя сейчас появилось множество различных препаратов и подходы к лечению стоматита изменились, врачи продолжают выписывать опасную "синьку", в том числе и детям.
Почему нельзя лечить стоматит этим препаратом, насколько он опасен, рассказала врач-стоматолог Леся Шеренговская для канала в Instagram Sviy.doc.
Почему не стоит использовать "синьку" при стоматите
"При использовании метиленового синего есть большой риск всасывания через поверхность раны", - подчеркивает врач.
Она напомнила, что метиловый синий - это водный раствор, который рекомендуется при порезах, царапинах, ожогах, кандидозах и пиодермии. Обычно его рекомендуют наносить на рану или делать аппликации. Указывается, что глотать препарат нельзя.
Однако "синька" по данным ECHA C&L имеет целых 14 кодов опасности. Среди которых:
- Острая токсичность
- Вреден при глотании, контакте с кожей или при вдыхании
- Провоцирует серьезные повреждения глаз
- Эффекты CMR (канцерогенность, мутагенность и токсичность для репродукции).
Опасность этого препарата подтверждена многочисленными исследованиями. Доктор привела в пример несколько из них, которые указывают, что после инъекции развился шок, через несколько часов - парапарез, который потом перешел параплегию. Это паралич обеих нижних конечностей.
В одном из отчетов была установлена связь между использованием метиленового синего и развитием метгемоглобинемии.
А недавно появились некоторые опасения из-за французской системы гемонаблюдения возникновения тяжелых аллергических реакций, в том числе одна смерть.
"Синька" может вызывать тошноту, рвоту, раздражение слизистой оболочки, боль в животе. Кроме того - изменения в составе крови, головокружение, затруднение дыхания, метгемоглобинемию.
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