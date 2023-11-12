Беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессовать: украинцы возмутились

Влад Яма обратился к фанам

В последнее время украинцы бурно реагируют на каждую публикацию артиста, ведь у них создается впечатление, что в реальности Ямы кровавой войны, начатой РФ, нет.

Вот и недавний ролик артиста вызвал вопросы у украинцев. На нем он показывает некоторые танцевальные па под композицию "No stress" (без стресса - англ., прим.ред.).

На этом "положительные наставления" хореографа не закончились. В следующей stories Влад написал, что "все будет хорошо у каждого из нас".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Украинцы возмущены

Поклонники напомнили танцовщику, что в первую годовщину освобождения Херсона от российских оккупантов, которое произошло 11 ноября 2022 года, о чем Яма даже и не упомянул, неуместно публиковать подобный контент.