Втікач Влад Яма показав неоднозначне відео з танцями і закликав не стресувати: українці обурилися

Влад Яма звернувся до фанів

Останнім часом українці бурхливо реагують на кожен допис артиста, адже у них складається враження, що у реальності Ями кривавої війни, яку розпочала РФ, нема.

Ось і нещодавній ролик артиста викликав питання в українців. На ньому він показує деякі танцювальні па під композицію "No stress" (без стресу - англ., прим.ред.).

На цьому "позитивні настанови" хореографа не закінчились. У наступній stories Влад написав, що "все буде добре у кожного з нас".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Українці обурені

Шанувальники нагадали танцівнику, що у першу річницю звільнення Херсона від російських окупантів, яке відбулося 11 листопада 2022 року, про що Яма навіть і не згадав, недоречно публікувати подібний контент.