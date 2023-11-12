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Втікач Влад Яма показав неоднозначне відео з танцями і закликав не стресувати: українці обурилися

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з РФ втік з родиною до США, продовжує дивувати українців своєю поведінкою. Так, він опублікував "безстресовий" ролик, на якому танцює, і наголосив, що у всіх все буде добре.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців з зірками".

Влад Яма звернувся до фанів

Останнім часом українці бурхливо реагують на кожен допис артиста, адже у них складається враження, що у реальності Ями кривавої війни, яку розпочала РФ, нема.

Ось і нещодавній ролик артиста викликав питання в українців. На ньому він показує деякі танцювальні па під композицію "No stress" (без стресу - англ., прим.ред.).

 

На цьому "позитивні настанови" хореографа не закінчились. У наступній stories Влад написав, що "все буде добре у кожного з нас".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Українці обурені

Шанувальники нагадали танцівнику, що у першу річницю звільнення Херсона від російських окупантів, яке відбулося 11 листопада 2022 року, про що Яма навіть і не згадав, недоречно публікувати подібний контент.

  • Дуже розчарована вашою поведінкою
  • Владе, ви існуєте десь у паралельній реальності?
  • І це такий контент в першу річницю звільнення Херсона? Вам як публічній людині більше нема чим поділитися і що сказати?

Нагадаємо, раніше Влад Яма показував, як насолоджується життям після втечі до США.

Також його колега Дмитро Дікусар відповів, чи вийшов би зараз з ним на паркет.

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