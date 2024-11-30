Утоляет голод, но имеет нулевую ценность. Назван самый плохой завтрак
Эксперт перечислил три ужасных блюда, которые мы часто едим на завтрак. Это бутерброды, овсянка и... кофе с пирожным. Специалист отметил, что пища должна не только утолять голод, но, прежде всего, обеспечивать питательные ценности, необходимые для нормального функционирования нашего организма.
Какой завтрак считается самым плохим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Onet Gotowanie.
Какой завтрак считается самым плохим
Диетолог Бартек Шемрай сообщил, что бутерброды, хоть и кажутся быстрым и простым решением для завтрака, не заслуживают называться полноценной едой.
Специалист подчеркивает, что хлеб - это, прежде всего, сахар и углеводы, а добавление небольшого количества ветчины или сыра не обеспечивает достаточно белка.
Овощи, часто встречающиеся в бутербродах в малых количествах, существенно не повышают пищевую ценность такого завтрака.
Специалист отметил, что еда должна не только утолять голод, но, прежде всего, обеспечивать питательные ценности, необходимые для нормального функционирования нашего организма.
Овсяная каша - тоже не лучший выбор, потому что ее часто едят с сухофруктами, сладкими соусами и орехами. В результате получается сахарно-жирная бомба.
Диетолог также отмечает, что с утра не нужно обеспечивать себя большим количеством энергии. Необходимость есть сытный завтрак - это миф. Наибольшей проблемой большинства овсяных хлопьев является нехватка белка. А самым плохим завтраком, по мнению эксперта, является сочетание кофе и пирожных.
Такая трапеза не дает никакой питательной ценности и приводит к более быстрому отложению жира и увеличению веса.
Какой завтрак выбрать?
Вместо того чтобы тянуться к бутербродам, стоит выбрать завтрак, богатый белками, витаминами и полезными жирами. Яйца, овощи, фрукты и здоровые жиры, такие как оливковое масло, авокадо и орехи - это элементы, которые должны быть на вашей утренней тарелке. Эта комбинация не только даст вам чувство сытости, но и снабдит вас энергией на весь день и поможет поддерживать здоровый вес.
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