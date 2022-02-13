Зарядить енергією і надовго наситить: готуємо пряний суп-пюре з горошку

Пряний суп-пюре з зеленого горошку - це зігріваючий, білковий, вітамінний суп, багатий клітковиною, - те, що потрібно для бадьорості і імунітету. Він прекрасно заряджає енергією, залишає відчуття легкості і насичує на багато годин.

Рецептом смачного супу-пюре поділилася дієтолог Наталія Власнюк на своїй сторінці в Instagram . Ця страва займе у вас близько 20 хвилин.

Інгредієнти:

Горошок зелений 200 г.

Нут 130 г (попередньо замочений на ніч).

Корінь селери 180 г.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 1 зубчик.

Олія оливкова 1 ст. л.

Кінза 1 пучок.

Гарбузове насіння для декору.

Сіль 1-2 ч. л. (регулюйте)

Перець мелений, мускатний горіх, коріандр, паприка – кожного на кінчику ножа.

З зеленого горошку можна приготувати корисний суп-пюре (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

1. Готуємо овочі. Чистимо і ріжемо кубиками корінь селери. Лук поділяємо на 4 частини. Подрібнюємо кінзу.

2. Кидаємо в воду і ставимо на вогонь селеру, нут, цибулю, часник. Варимо 10-15 хвилин з моменту закипання.

3. Додаємо горошок, спеції, сіль, варимо ще 5-7 хвилин.

4. Знімаємо з вогню, зливаємо бульйон в окрему ємність. Він нам ще стане в нагоді.

5. Додаємо в варені овочі кінзу і починаємо блендерити, поступово додаючи бульйон. Чим більше додасте бульйону, тим більш рідким вийде суп. Регулюйте відповідно до своїх уподобань.

6. Посипте гарбузовим або будь-якими іншими насінням, полийте оливковою олією - страва готова до подачі!

Це дійсно суперфуд, який можна приготувати за 20 хвилин з простих і доступних продуктів.