ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зарядить енергією і надовго наситить: готуємо пряний суп-пюре з горошку

Новость на русском →
Неділя 13 лютого 2022 12:42
Зарядить енергією і надовго наситить: готуємо пряний суп-пюре з горошку Фото: Рецепт супу-пюре з горошку (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Пряний суп-пюре з зеленого горошку - це зігріваючий, білковий, вітамінний суп, багатий клітковиною, - те, що потрібно для бадьорості і імунітету. Він прекрасно заряджає енергією, залишає відчуття легкості і насичує на багато годин.

Рецептом смачного супу-пюре поділилася дієтолог Наталія Власнюк на своїй сторінці в Instagram. Ця страва займе у вас близько 20 хвилин.

Інгредієнти:

  • Горошок зелений 200 г.
  • Нут 130 г (попередньо замочений на ніч).
  • Корінь селери 180 г.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Часник 1 зубчик.
  • Олія оливкова 1 ст. л.
  • Кінза 1 пучок.
  • Гарбузове насіння для декору.
  • Сіль 1-2 ч. л. (регулюйте)
  • Перець мелений, мускатний горіх, коріандр, паприка – кожного на кінчику ножа.

Зарядить енергією і надовго наситить: готуємо пряний суп-пюре з горошку

З зеленого горошку можна приготувати корисний суп-пюре (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

1. Готуємо овочі. Чистимо і ріжемо кубиками корінь селери. Лук поділяємо на 4 частини. Подрібнюємо кінзу.

2. Кидаємо в воду і ставимо на вогонь селеру, нут, цибулю, часник. Варимо 10-15 хвилин з моменту закипання.

3. Додаємо горошок, спеції, сіль, варимо ще 5-7 хвилин.

4. Знімаємо з вогню, зливаємо бульйон в окрему ємність. Він нам ще стане в нагоді.

5. Додаємо в варені овочі кінзу і починаємо блендерити, поступово додаючи бульйон. Чим більше додасте бульйону, тим більш рідким вийде суп. Регулюйте відповідно до своїх уподобань.

6. Посипте гарбузовим або будь-якими іншими насінням, полийте оливковою олією - страва готова до подачі!

Це дійсно суперфуд, який можна приготувати за 20 хвилин з простих і доступних продуктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати гуакамоле з авокадо.

А також публікували рецепт швидких курячих нагетсів в клярі, які готуються без панірування на сковороді за 15 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я