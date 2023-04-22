Вот как огурцы влияют на здоровье: эксперты назвали 8 научно доказанных эффектов

Огурцы являются частым продуктом в рационе украинцев. Они достаточно полезны и доступны по цене в сезон. Но задумывались ли вы о том, что именно этот овощ дает организму и как влияет на здоровье?

О 8 неожиданных эффектах от употребления огурцов на организм пишет ресурс Eat This, Not That .

Употребление огурцов поддерживает здоровье костей

Огурцы - это богатый питательными веществами низкокалорийный овощ. Он содержит витамин К, который помогает строить и укреплять кости. В одном огурце около 50 микрограмм витамина К. А это более 40% суточной нормы, в которой нуждается организм.

Освежают дыхание

"Огурцы могут помочь справиться с неприятным запахом из-за содержания воды, клетчатки и фотохимических веществ. Они на 95% состоят из воды, что делает их увлажняющими продуктами. Сухость во рту является распространенной причиной неприятного запаха, поскольку слюна помогает вымывать бактерии во рту", - рассказывает Джона Бурдеос, доктор медицинских наук.

Она объясняет, что когда человек обезвожен, то рот производит меньше слюны, что может привести к неприятному запаху изо рта. Употребление огурцов увлажняет ротовую полость, увеличивает выработку слюны, помогая этим вымыть бактерии.

Огурцы также содержат полифенолы и флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами. Эти соединения помогают уменьшить количество бактерий во рту, которые могут вызвать неприятный запах.

Могут снизить давление

Исследование 2017 года показало, артериальное давления снижается после употребления огуречного сока. 20 участников в возрасте 60 лет в течение недели пили дважды в день сок из одного огурца, разведенный с водой.

Исследование показало "значительное влияние" этого сока на понижение давления.

Помогают предотвратить диабет

Чтобы избежать диабета, важно не есть высокообработанных углеводов, отказаться от сладких напитков и ограничить красное мясо в рационе. Также важно больше употреблять продукты с низким гликемическим индексом (ГИ).

ГИ - число, которое присваивается продуктам в диапазоне от нуля до 100. Чем индекс выше, тем больше повысится уровень сахара в крови после употребления этого продукта. Огурцы обладают гликемическим индексом 15, что делает их продуктом с низким показателем. Они помогают снизить резистентность к инсулину и риск диабета 2 типа.

Обеспечивают увлажнение

Огурцы на 95% состоят из воды, что означает, что кроме хрустящей закуски вы также получаете увлажнение во время употребления огурцов.

"Они могут помочь повысить общее ежедневное употребление жидкости и поддерживать ощущение гидратации и оптимальное функционирование организма", - говорит диетолог Кристин Гиллеспи.

Способствуют похудению

Огурцы низкокалорийны, поэтому могут способствовать потере лишнего веса. Благодаря высокому содержанию воды огурцы очень сытные, что делает их великолепной закуской для тех, кто хочет похудеть.

Устраняют запоры

Учитывая все количество воды и клетчатки, которые вы найдете в огурцах, не удивительно, что они помогают предотвратить запоры. Согласно исследованию, огурцы оказывают "охлаждающий эффект" на организм. Медики рекомендуют добавлять огурцы в разные блюда, чтобы облегчить запоры.

Уменьшают вздутие живота

Огурцы способны снизить вздутие живота. Отчасти это связано с высоким содержанием калия. Один овощ, содержащий 442 мг калия, может обеспечить почти 10% вашей суточной нормы этого важного минерала.

"Калий может уменьшить вздутие живота, уменьшая задержку воды. Если оно возникло из-за запора, употребление огурцов с кожурой может дать организму стимуляцию клетчатки, что поможет уменьшить испытывать вздутие", - говорит диетолог Лорен Манакер.