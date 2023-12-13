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Вся в черном, но с улыбкой: Елена Зеленская взволновала новым образом (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская всегда умела подбирать уместные наряды для определенных деловых встреч. Ее образ зависит от темы встречи.

О том, какими нарядами первая леди смутила на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Зеленской.

Елена Зеленская взволновала костюмом в черном цвете

Первая леди всегда выбирает сдержанные цвета для своих образов, в частности серый, коричневый, бежевый, белый и нежные оттенки разных цветов. Елену можно было заметить в персиковых, фисташковых и голубых оттенках.

Но иногда Зеленская выбирает яркие оттенки, такие как синий, горчичный, желтый и другие. Однако это бывает редко, ведь именно сдержанность и элегантность являются основой образов супруги президента, поскольку Елена является первой женщиной страны и должна соответствовать своему статусу.

Однако в последнее время Зеленская часто выбирает черный цвет для своих лугов. К примеру, в классическом гольфе черного цвета женщину уже видели неоднократно. На последней деловой встрече первая леди появилась в образе "total black".

Елена Зеленская смутила новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Елена выбрала черный костюм, состоящий из брюк в стиле палаццо, как всегда и жакета. А под пиджак Зеленская выбрала черную рубашку, которая застегивается до самого горла.

Свой образ жена Зеленского дополнила черными слипонами на высокой танкетке, сдержанным макияжем и массивными серебряными серьгами и обручальным кольцом.

Стоит заметить, что на этот раз первая леди решила оставить волосы распущенными и аккуратно их вложила.

Конечно, полностью черный лук немного смутил пользователей сети, но возможно, Елена выбрала именно этот цвет, поскольку она всегда вкладывает большой смысл в свои образы, а именно сегодня ночью Россия снова нанесла ракетную атаку на Киев и нанесла ущерб жителям столицы. А черный цвет является показателем сострадания.

Елена Зеленская смутила новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Елена Зеленскаятренди