Елена Зеленская в элегантном образе показала стильную прическу (фото)

Елена Зеленская всегда удивляет своими образами, особенно в последнее время, поскольку за декабрь у Елены было много деловых встреч и рабочих поездок, которые важны для судьбы Украины.

А о том, в каком образе Зеленская посетила крайнюю деловую встречу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал первой леди.

Елена Зеленская в элегантном наряде показала новую прическу

Первая леди никогда не появляется в одинаковых образах на деловых встречах. Даже если что-то и повторяется, то меняется основа. Например, супруга президента иногда повторяется в своих жакетах.

Так, например, на крайней встрече "Совет безбарьерности" Елена появилась в темно-синем жакете с белым воротничком, который она уже надевала. А также белую кофту под жакет, которая хорошо сочетается з ним, поскольку имеет классический и нейтральный цвет. Однако большее внимание привлекла ее прическа, довольно спокойная и элегантная.

На этот раз Зеленская решила аккуратно собрать волосы, а это Елена делает довольно редко, поскольку она чаще всего выбирает выходить в свет с распущенными волосами и с легкой укладкой.

К тому же за последнее время Елена часто выходила с особой укладкой – она зачесывала большую часть волос на одну сторону так, чтобы локоны спадали на лицо, а вот с другой стороны прячет волосы за ухо. Такая прическа смотрится очень стильно.

А вот с собранными волосами Елена выглядит более сдержанно и дипломатично. К тому же свой образ первая леди дополнила массивными серебряными серьгами. Также стоит сказать, что это первый образ, в котором можно заметить, что у Елены на левом ухе есть еще одна серьга - маленький "гвоздик".

Елена Зеленская показала интересную прическу (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Что первая леди обсуждала на Совете безбарьерности

На этой встрече были обсуждены два важных вопроса:

безбарьерность трудоустройства, образовательных, медицинских, банковских, транспортных, социальных, административных и других услуг. Услуги должны быть более удобными и доступными по всему маршруту пользователя с учетом потребностей каждого человека.

безбарьерность в общинах: введение решений, разработанных правительством, на уровне местного самоуправления, чтобы каждый мог получить доступные услуги в своих городах и селах.

"Как и три года назад, когда мы начинали этот разговор, подчеркиваю: безбарьерность не о ком-то другом - она сразу обо всех нас, обо всех жителях Украины", - говорит Елена.

Елена Зеленская показала интересную прическу (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)