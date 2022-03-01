ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти

ЗСУ показало, як в Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти.
Відповідне відео розмістила пресслужба Збройних сил України.
На кадрах, знятих під Києвом, майже два десятки гелікоптерів перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.
Нагадаємо, втрати РФ станом на 06:00 1 березня становлять:
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