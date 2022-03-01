RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти

Автор: Світлана Мащенко

ЗСУ показало, як в Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти.

Відповідне відео розмістила пресслужба Збройних сил України.

На кадрах, знятих під Києвом, майже два десятки гелікоптерів перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.

Нагадаємо, втрати РФ станом на 06:00 1 березня становлять:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків - 29,
  • гелікоптерів - 29,
  • танків - 198,
  • ББМ - 846,
  • артилерійських систем - 77,
  • засоби ППО - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери - 2,
  • автомобільної техніки - 305.

Раніше ми писали про незбагненні для розуму вчинки українців під час війни.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України