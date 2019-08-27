ВСУ у черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Захисники України продемонстрували, як вони справляються з ворогом
Бійці ВСУ продемонстрували свою майстерність у боротьбі з бойовиками. На цей раз українські воїни розгромили новий опорний пункт бойовиків на Донбасі. Відео військових дій опублікував фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.
Мінометники 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади завдали нищівного удару по позиціях бойовиків.
Військові ВСУ розгромили позиції бойовиків на Донбасі (відео: facebook.com/backandalive)
Наголошується, що в той день вороги обстрілювали позиції українських військових з різних видів озброєння, включаючи ПТРД, АГС, РПГ і стрілецької зброї. Захисники України працювали швидко і прицільно, щоб бойовики не змогли обчислити їх позицію.
За словами військових, з допомогою дронів у них виходить добитися високої купності стрільби, коли на обмеженій площі розриваються безліч снарядів.
Користувачі мережі також прокоментували успіх українських військових.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що військові ВСУ розгромили ворожу бронетехніку на Донбасі.
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