ВСУ у черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Бійці ВСУ продемонстрували свою майстерність у боротьбі з бойовиками. На цей раз українські воїни розгромили новий опорний пункт бойовиків на Донбасі. Відео військових дій опублікував фонд "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Мінометники 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади завдали нищівного удару по позиціях бойовиків.

Військові ВСУ розгромили позиції бойовиків на Донбасі (відео: facebook.com/backandalive)

Наголошується, що в той день вороги обстрілювали позиції українських військових з різних видів озброєння, включаючи ПТРД, АГС, РПГ і стрілецької зброї. Захисники України працювали швидко і прицільно, щоб бойовики не змогли обчислити їх позицію.

За словами військових, з допомогою дронів у них виходить добитися високої купності стрільби, коли на обмеженій площі розриваються безліч снарядів.

Користувачі мережі також прокоментували успіх українських військових.

Добре! Чітко! Ефективно!

Як пишуть на білбордах по полігонам - кожен постріл у ціль;

Класна робота!

Супервидовище, мінометники профі найвищого класу, душу зігріває;

Дуже купчасто кладуть, молодці;

Відмінно відстрілялися. Щоб так потрапляти потрібно не тільки руки прямі мати і мат командирський, але і матчастину знати і готувати. Аж до температури БК і напрямку вітру враховувати... молодці!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що військові ВСУ розгромили ворожу бронетехніку на Донбасі.

Раніше повідомлялося про те, що боєць АТО відверто розповів про жахи Іловайського котла.