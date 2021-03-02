Українська армія взяла на озброєння ручних "Алігаторів": чим унікальні супер-гвинтівки, відеоогляд

Українська армія прийняла на озброєння крупнокаліберну гвинтівку Alligator ручного заряджання найпотужнішого калібру, здатну знищувати зміцнення і техніку противника, в тому числі легкобронированную. Всі деталі зброї, в тому числі і стовбур, виготовлені вітчизняними зброярами.

Гвинтівки "Алігатор" вже успішно пройшли випробування.

Бойові характеристики нового зброї:

14,5х114 (це надпотужний калібр),

початкова швидкість кулі становить 980 м/с,

ефективна дальність пострілу - до 2000 м,

максимальна дальність польоту кулі - до 7000 м.

Як зазначив співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ підполковник Борис Мельник, який брав участь у державних випробуваннях, на відстані 1,5 км куля, випущена з Alligator, пробиває 10-мм броньову плиту.

Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами та інших об'єктів.

Вибір цієї екзотичної назви для гвинтівки розробники пояснюють так: алігатор - небезпечний, надпотужний і безкомпромісний хижак, опинятися на шляху ("лінії вогню") якого смертельно небезпечно. До того ж на їхню думку, гвинтівка навіть зовні трохи на нього схожа - має агресивний і брутальний вигляд.

Гвинтівка є класичним зразком "болтової" стрілецької зброї з поздовжньо-ковзаючим поворотним затвором. Споряджається знімним коробовим магазином, який забезпечує підвищену скорострільність, розрахованим на п'ять патронів. Сам магазин має 2 точки кріплення: передній вилчастий зачіп і задній фіксатор-клямка.

Загальна довжина зброї становить 2000 мм

довжина ствола гвинтівки - 1200 мм

ствол має 8 нарізів з кроком 419 мм

загальна маса гвинтівки без магазину з патронами становить 22,5 кг

ЗСУ взяли на озброєння великокаліберні гвинтівки Alligator (фото: armyinform.com.ua)

Які нові конструкторські рішення в "Алігатора"

"Алігатор" має чимало конструктивних особливостей, серед яких можна виокремити ізолятор відбою. Цей механізм дозволяє стволу безпосередньо в момент пострілу, поки куля ще знаходиться в стовбурі, здійснити вільний відкат назад, розтягуючи енергію відбою в часі, тим самим її "пригашуючи".

Ствольна коробка цієї гвинтівки виконана зі сталі, напрямні поверхні затвора в ствольній коробці хромовані, цим металом також вкриті патронник і канал ствола гвинтівки. На верхній частині ствольної коробки конструктори передбачили місце під установку спрямовувального типу Пікатінні. Також гвинтівка отримала надійний кнопковий запобіжник.

Для полегшення стрільби Alligator комплектується сошками, які регулюються по висоті й мають три позиції фіксації. Для зручного транспортування зброї їх можна скласти. Крім цього, гвинтівка оснащена тактичною ручкою для перенесення. Підходить як для правші, так і для шульги. Має регульований по висоті упор під щоку, який за необхідності можна легко переставити праворуч або ліворуч щодо вісі гвинтівки.

Приклад оснащений задньою опорою спеціальної конструкції (монопод), яка забезпечує стрілку можливість точної "підгонки" положення приклада під себе і сприяє надійної фіксації зброї.

Відео: ЗСУ взяли на озброєння крупнокаліберну гвинтівку "Алігатор"