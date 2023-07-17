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Вступительная кампания 2023: когда и как подать мотивационное письмо

Когда и как подать мотивационное письмо для поступления (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Абитуриенты для поступления должны предоставить мотивационное письмо. С 19 июля это могут сделать бакалавры, младшие бакалавры и отдельные поступающие на магистратуру. А с 31 июля - все остальные, кто подается на магистратуру.

О том, как правильно подать мотивационное письмо, пишет МОН в Facebook.

Как подать мотивационное письмо

Мотивационное письмо необходимо подать абсолютно всем абитуриентам, кроме поступающих в магистратуру по специальности "Публичное управление и администрирование по государственному заказу Национального агентства Украины по государственной службе ". Письмо можно подать к каждому заявлению в разделе "Подача заявлений на поступление".

Каждый ВУЗ имеет свои требования к этой форме документа. Ознакомиться с ней можно в разделе "Требования" к конкретному конкурсному предложению. Если письмо не сохранилось в вашем кабинете с первого раза, то это может быть из-за превышенного времени работы с кабинетом. Повторите процедуру в более короткие сроки.

Каждому предоставляется 120 минут для работы в кабинете. Следует заранее написать письмо в отдельном файле, а затем просто его скачать для отправки.

После подачи заявления текст письма изменить уже невозможно. Поле для его написания предполагает не более 20 000 символов.

Как подать мотивационное письмо (фото: Facebook.com/ Министерство образования и науки Украины)

Как правильно составить мотивационное письмо

Каждый ВУЗ может иметь свои требования к оформлению мотивационного письма. Поэтому следует сначала проверить это на сайте заведения.

А вот следующие рекомендации являются универсальными. Мотивационное письмо должно быть лаконичным - содержать только важные факты, но не стоит его перенасыщать лишними деталями.

Логически разбейте текст на абзацы, избегайте эмоциональности и старайтесь выражать свое мнение четко и простыми словами.

Обязательно проверьте текст на ошибки.

Какой должна быть структура письма:

  • персональные данные
  • основная часть
  • заключение
  • благодарность
  • подпись

В начале письма укажите, кому адресуется письмо (название ВУЗа и ПИП ответственного лица) и укажите свои персональные данные (ПИП, электронный и фактический адрес, номер телефона). Все это следует прописать в правом верхнем углу.

Почтительное обращение к лицу выделите курсивом или полужирным шрифтом.

Далее четко и аргументированно объясните, какая у вас мотивация учиться именно по этой специальности в данном вузе и почему должны выбрать именно вас. В письме должна чувствоваться ваша уверенность. Поэтому следует перед отправкой прочитать свое письмо вслух и убедиться, что оно звучит убедительно.

Раньше мы делились рейтингом лучших вузов Украины.

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Вступительная кампания