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Поступление 2024 года по-новому: как будут принимать в вузы в этом году

Как изменится поступление в 2024 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В 2024 году изменятся некоторые правила при приеме в высшие учебные заведения Украины - на получение образования степени бакалавриата и магистратуры. Об этом говорится в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.

Что изменится для поступающих, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.

Введение в заведения высшего образования будет происходить на основании результатов национального мультипредметного теста (НМТ). Основным новшеством проведения вступительной компании станет увеличение количества предметов до четырех.

Обязательные тесты:

  • Украинский язык
  • Математика
  • История Украины

Предмет по выбору:

  • Украинская литература
  • География
  • Биология
  • Физика
  • Химия
  • Английский язык
  • Немецкий язык
  • Французский язык
  • Испанский язык

Второе важное нововведение: поступающие на художественные и спортивные специальности будут не только проходить творческий конкурс, как это было в предыдущие годы, но и составят мультитест.

Вместо результатов НМТ 2024 года можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022, НМТ 2023, ЗНО 2021 или матурального экзамена.

Все поступающие в 2024 году примут участие в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла.

Поступающие будут допускаться к конкурсному отбору на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130 (к абитуриентам - детям погибших защитников Украины это условие не будет применяться).

Для специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" конкурсный балл для поступления не может быть менее 150 баллов.

Для расчета конкурсного балла абитуриентов будут использоваться весовые коэффициенты предметов НМТ, сохраненные с 2023 года.

Во вступительной кампании 2024 года не планируется использовать средние баллы ранее полученных документов по образованию и сельскому коэффициенту.

Как и в 2023 году, будет использован региональный и отраслевой коэффициенты.

В 2024 году предусмотрено сохранение льгот и льготных категорий, в частности, для жителей временно оккупированных территорий. В то же время отменено вступление без результатов НМТ на контракт на специальности, имеющие особую государственную поддержку.

Также отменено поступление без ЕВИ и ЕФОВ в магистратуру по тому же источнику финансирования на ту же специальность в вуз, который закончил выпускник бакалавриата текущего года, проживающий на временно оккупированной территории.

Общественное обсуждение документа продлится до 31 января.

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нмтосвіта в УкраїніВступительная кампания