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Спливло відео з цвинтаря, переповненого свіжими могилами російської "розвідки ВДВ"

Колаж РБК-Україна: Свіжі могили ВДВ показали на відео
Автор: Світлана Мащенко

В мережі з'явилося відео, на якому показали цілу "алею" знищених в Україні російських військових, тих самих ВДВ-шників, якими пишається путінська армія.

Про це повідомили в Telegram "Збройні сили України. Війна з окупантами".

Попри те, що "на росії потєрь нєт", красномовні свідчення говорять зовсім про інше.

Імпровізований цвинтар розташований у місті Михайлівськ у Ставропольському краї Росії.

На кадрах видніються десятки свіжих могил з вінками і хрестами. Над ними розвіваються прапори зі словами "розвідка ВДВ".

Скріншот

"Ось вона алея пацанів, цвинтар. Місто Михайлівськ. Усі ВДВ-шники пацани", - каже оператор відео.

Зазначимо, що міністерство оборони Росії з початку війни проти України визнало загибель лише 1 351 військового.

Тим часом, за даними українського Генштабу на 5 квітня, Росія втратила в Україні близько 18 500 військових загиблими.

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Війна Росії проти України