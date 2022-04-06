Спливло відео з цвинтаря, переповненого свіжими могилами російської "розвідки ВДВ"

Попри те, що "на росії потєрь нєт", красномовні свідчення говорять зовсім про інше.

Імпровізований цвинтар розташований у місті Михайлівськ у Ставропольському краї Росії.

На кадрах видніються десятки свіжих могил з вінками і хрестами. Над ними розвіваються прапори зі словами "розвідка ВДВ".

Скріншот

"Ось вона алея пацанів, цвинтар. Місто Михайлівськ. Усі ВДВ-шники пацани", - каже оператор відео.

Зазначимо, що міністерство оборони Росії з початку війни проти України визнало загибель лише 1 351 військового.

Тим часом, за даними українського Генштабу на 5 квітня, Росія втратила в Україні близько 18 500 військових загиблими.