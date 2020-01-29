Спливли скандальні дані про походження смертельного китайського вірусу

Коронавірус з Китаю 2019-nCoV пов'язали з пропажею вірусу з національної лабораторії мікробіології (NML) в Канаді. Західне видання ZeroHedge опублікувало розгромну статтю "

Повідомляється, що після розслідування інциденту нібито виявили "китайських агентів", що працювали в NML. У липні 2019 групу китайських вірусологів зі скандалом вигнали з лабораторії.

У публікації йдеться, що NML - єдина в Канаді лабораторія четвертого рівня безпеки і одна з небагатьох в Північній Америці, яка займається вивченням найбільш смертоносних хвороб у світі, в тому числі вірусу Ебола, атипової пневмонії, коронавіруса та інших.

Крім того, в серпні 2017-го в Китаї схвалили дослідження, пов'язані зі смертельними вірусами - лихоманкою Ебола, вірусом Ніпах і Крим-Конго геморагічною лихоманкою. Примітно, що лабораторія знаходиться в Ухані, всього в 20 милях від ринку, звідки й поширилася хвороба.

Уханьська національна лабораторія також має найвищий, четвертий, рівень біологічної небезпеки. Інститут в тому числі займається вивченням коронавірусів, вірусом грипу H5N1, атипової пневмонії (SARS, який убив 774 людини у 2002-2003 роках) та інших.

Варто нагадати, що інкубаційний період 2019-nCoV становить 14 днів. Головними симптомами є лихоманка, кашель та ускладнене дихання. При цьому відсутні симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, такі як нежить, чхання та біль у горлі, а також кишкові симптоми, такі як діарея.

До речі, вчені припустили, що небезпечний штам коронавіруса міг поширитися не від заражених тварин з ринку в Ухані, а люди могли принести інфекцію на ринок. Про це говорять дані про хворих ще в кінці осені.