Всплыли скандальные данные о происхождении смертельного китайского вируса

Коронавирус из Китая 2019-nCoV связали с пропажей вируса из национальной лаборатории микробиологии (NML) в Канаде. Западное издание ZeroHedge опубликовало разгромную статью "

Сообщается, что после расследования инцидента якобы выявили "китайских агентов", работающих в NML. В июле 2019 группу китайских вирусологов со скандалом выдворили из лаборатории.

В публикации говорится, что NML - единственная в Канаде лаборатория четвертого уровня безопасности и одна из немногих в Северной Америке, которая занимается изучением самых смертоносных болезней в мире, в том числе вируса Эбола, атипичной пневмонии, коронавируса и прочих.

Кроме того, в августе 2017-го в Китае одобрили исследования, связанные со смертельными вирусами - лихорадкой Эбола, вирусом Нипах и Крым-Конго геморрагической лихорадкой. Примечательно, что лаборатория находится в Ухане, всего в 20 милях от рынка, откуда и распространилась болезнь.

Уханьская национальная лаборатория также имеет самый высокий, четвертый, уровень биологической опасности. Институт в том числе занимается изучением коронавирусов, вирусом гриппа H5N1, атипичной пневмонии (SARS, убивший 774 человека в 2002-2003 годах) и прочих.

Стоит напомнить, что инкубационный период 2019-nCoV составляет 14 дней. Главными симптомами является лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. При этом отсутствуют симптомы поражения верхних дыхательных путей, такие как насморк, чихание и боль в горле, а также кишечные симптомы, такие как диарея.

К слову, ученые предположили, что опасный штамм коронавируса мог распространиться не от зараженных животных с рынка в Ухане, а люди могли принести инфекцию на рынок. Об этом говорят данные о заболевших еще в конце осени.