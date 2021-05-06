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Напад на будинок під Тернополем: Аваков вважає необґрунтованою підозру ветерану АТО

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 11:08
Напад на будинок під Тернополем: Аваков вважає необґрунтованою підозру ветерану АТО Фото: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає необґрунтованим і передчасним оголошення підозри ветерану АТО у справі про напад на його будинок в Тернопільській області п'ятьох осіб. В ході інциденту ветеран наніс смертельне поранення одному з нападників.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами Авакова, слідство у справі передадуть до Головного слідчого управління Національної поліції.

"Вважаю передчасним і необґрунтованим пред'явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його будинку, прийшли п'ятеро нападників, один з яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто не має права зазіхати на нього", - заявив Аваков.

Міністр підкреслив, що право на самооборону і захист свого житла, крім випадків перевищення заходів самооборони, гарантовано кожному законом.

"Справу про вторгнення на територію домоволодіння і напад групи з п'яти осіб у ветерана АТО буде передано в Головне слідче управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов'язання", - додав Аваков.

За його словами, "слідство буде повним, неупередженим і об'єктивним".

У МВС зазначили, що згідно з п.5 ст. 36 Кримінального кодексу України застосування зброї або будь-яких інших засобів або предметів для захисту від нападу озброєної особи або групи осіб, а також для запобігання насильницького вторгнення в житло, не тягне кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, інцидент стався 2 травня в селі Глещава Тернопільської області. П'ятеро нетверезих чоловіків намагалися вломитися в будинок учасника АТО, де також перебувала його мати. В ході конфлікту ветеран наніс смертельне поранення одному з нападників на будинок.

Також повідомлялося, що минулого року під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму.

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