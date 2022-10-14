Чтоб простуда не застала врасплох: основные признаки нехватки витамина С
Организм человека более подвержен простудным заболеваниям и вирусам, если у него есть нехватка витаминов и в частности - витамина С.
Какие признаки указывают на нехватку этого витамина, рассказала врач-терапевт Тиана Фиалкова.
Вашему организму не хватает витамина С, если:
- Кровоточат десна
- На коже есть красные точки (петехии)
- Появляются ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.
- У вас сухая, грубая, шелушащаяся кожа.
- На бедрах и ягодицах "гусиная" кожа, на руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз)
- Частое кровотечение из носа
- Медленно заживают раны, долго "сидят" пятна постакне
Как отмечает специалист, все эти симптомы могут указывать не только на нехватку витамина С, так как они неспецифические. Они также могут сигнализировать о других проблемах в организме.
"Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С", - подчеркнула врач.
Она отметила, что у курильщиков дефицит витамина С есть почти всегда.
"Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллагена, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант", - объяснила Фиалкова.
По ее словам, аскорбиновая кислота аптечного выпуска - это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего такой витамин делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.
В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь часть комплекса витамина С. И вылечить, к примеру, цингу, обычной аскорбиновой кислотой невозможно.
Аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять возможные воспалительные состояния.
Специалист рекомендует при нехватке этого витамина налегать не на препараты из аптеки, а на продукты, которые богаты на витамин С. И в список таких продуктов входят не только цитрусовые, а еще:
- Шиповник
- Белокочанная капуста, в том числе и квашенная
- Брюссельская капуста
- Зелень - лук, укроп, петрушка
- Ягоды - черная смородина, клубника, облепиха, красная смородина, малина, клюква, калина
- Болгарский перец
- Брокколи
- Киви, манго, ананас
- Лук
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