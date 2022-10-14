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Чтоб простуда не застала врасплох: основные признаки нехватки витамина С

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Пятница 14 октября 2022 10:03
Чтоб простуда не застала врасплох: основные признаки нехватки витамина С Как нестандартно проявляется нехватка витамина С (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Организм человека более подвержен простудным заболеваниям и вирусам, если у него есть нехватка витаминов и в частности - витамина С.

Какие признаки указывают на нехватку этого витамина, рассказала врач-терапевт Тиана Фиалкова.

Вашему организму не хватает витамина С, если:

  • Кровоточат десна
  • На коже есть красные точки (петехии)
  • Появляются ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.
  • У вас сухая, грубая, шелушащаяся кожа.
  • На бедрах и ягодицах "гусиная" кожа, на руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз)
  • Частое кровотечение из носа
  • Медленно заживают раны, долго "сидят" пятна постакне

Как отмечает специалист, все эти симптомы могут указывать не только на нехватку витамина С, так как они неспецифические. Они также могут сигнализировать о других проблемах в организме.

"Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С", - подчеркнула врач.

Она отметила, что у курильщиков дефицит витамина С есть почти всегда.

"Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллагена, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант", - объяснила Фиалкова.

По ее словам, аскорбиновая кислота аптечного выпуска - это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего такой витамин делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.

В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь часть комплекса витамина С. И вылечить, к примеру, цингу, обычной аскорбиновой кислотой невозможно.

Аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять возможные воспалительные состояния.

Специалист рекомендует при нехватке этого витамина налегать не на препараты из аптеки, а на продукты, которые богаты на витамин С. И в список таких продуктов входят не только цитрусовые, а еще:

  • Шиповник
  • Белокочанная капуста, в том числе и квашенная
  • Брюссельская капуста
  • Зелень - лук, укроп, петрушка
  • Ягоды - черная смородина, клубника, облепиха, красная смородина, малина, клюква, калина
  • Болгарский перец
  • Брокколи
  • Киви, манго, ананас
  • Лук

Кстати, ранее мы писали о том, как быстро одолеть простуду без лекарств.

А еще рассказывали о том, что врачи назвали витамин, который уменьшает депрессию и тревожность.

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