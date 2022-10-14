Чтоб простуда не застала врасплох: основные признаки нехватки витамина С

Организм человека более подвержен простудным заболеваниям и вирусам, если у него есть нехватка витаминов и в частности - витамина С.

Вашему организму не хватает витамина С, если:

Кровоточат десна

На коже есть красные точки (петехии)

Появляются ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.

У вас сухая, грубая, шелушащаяся кожа.

На бедрах и ягодицах "гусиная" кожа, на руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз)

Частое кровотечение из носа

Медленно заживают раны, долго "сидят" пятна постакне

Как отмечает специалист, все эти симптомы могут указывать не только на нехватку витамина С, так как они неспецифические. Они также могут сигнализировать о других проблемах в организме.

"Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С", - подчеркнула врач.

Она отметила, что у курильщиков дефицит витамина С есть почти всегда.

"Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллагена, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант", - объяснила Фиалкова.

По ее словам, аскорбиновая кислота аптечного выпуска - это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего такой витамин делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.

В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь часть комплекса витамина С. И вылечить, к примеру, цингу, обычной аскорбиновой кислотой невозможно.

Аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять возможные воспалительные состояния.

Специалист рекомендует при нехватке этого витамина налегать не на препараты из аптеки, а на продукты, которые богаты на витамин С. И в список таких продуктов входят не только цитрусовые, а еще: