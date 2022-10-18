Всего 4 продукта спасут вам мозг от преждевременного старения: что советует невролог есть абсолютно всем

Считается нормальным аспект старения, при котором происходит возрастное снижение когнитивных функций. Большинству людей такие изменения не нравятся, и они ищут способы ускорить работу своего мозга.

С возрастом работа нашего мозга начинает меняться - исчезает быстрота, острота, снижаются навыки рассуждения, планирования и решения проблем. Память начинает подводить все чаще, а сложные концепции вызывают раздражение.

Невролог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Киран Ф. Раджниш рассказал, какие продукты очень полезны для работы мозга. Об этом сообщает EatThis, NoThat.

По словам специалиста, ваш рацион питания может сыграть большую роль в замедлении воздействия старения на ваш мозг. Он рекомендует своим пациентам обязательно употреблять 4 важных продукта.

Рыба

Если вы хотите сосредоточиться на укреплении здоровья своего мозга, то включите в рацион большое количество рыбы, особенно жирной.

"Две порции рыбы в неделю отлично подходят для здоровья мозга, поскольку омега-жирные кислоты помогают восстановить миелин", - говорит доктор Раджниш.

Он добавил, что в отчете Frontiers in Aging Neuroscience в 2020 году сказано, что употребление рыбы помогает улучшить память с течением времени и общее познание у здоровых людей.

Орехи

Перекус орехами стоит сделать своей регулярной привычкой. Исследование Advances in Nutrition показало, что студенты в возрасте 18-25 лет, которые ежедневно съедали 60 г грецких орехов, имели лучшие когнитивные способности и критическое мышление, чем те, кто их не ел.

"Орехи способны помогать в восстановлении мозга после повреждений, они восполняют жирные кислоты и витамин Е", - подчеркнул врач.

Ягоды

Ежедневное употребление свежих овощей и фруктов - это то, что невролог всегда рекомендует своим пациентам. В этих продуктах содержится много витамина С, а также полезные антиоксиданты для восстановления мозговой ткани и клеточных мембран.

Доктор Раджниш рекомендует добавлять ягоды в свой рацион, так как они содержат микроэлементы, высокий уровень антиоксидантов и помогают восстановить работу мозга.

Куркума

Куркума может стать дополнительным ароматом к вашему ужину или же добавьте эту специю в молоко - это поможет вернуть активность вашему мозгу.

"Известно, что активный ингредиент куркумы куркумин обладает омолаживающим, противораковым действием и полезен для поддержания памяти", - отмечает доктор Раджниш.