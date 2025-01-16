Всего 1 минута в день: как китайцы остаются стройными и здоровыми с помощью простого упражнения
Китайская мудрость предлагает способ поддерживать стройность и здоровье, не тратя часы в спортзале. В основе этой техники лежит упражнение, которое занимает всего одну минуту в день, но дает удивительный эффект.
О каком именно упражнении идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какое упражнение делают китайцы?
Называется оно "вакуум для живота", и его популярность быстро растет среди тех, кто стремится укрепить свое тело и улучшить самочувствие.
Как выполнять "вакуум для живота"?
Процесс чрезвычайно прост:
- Станьте прямо или сядьте в удобном положении, спину держите ровно.
- Сделайте глубокий вдох, а затем полностью выдохните, максимально втягивая живот до позвоночника.
- Удерживайте мышцы живота в напряжении в течение 20-30 секунд.
- Медленно расслабьтесь, сделайте несколько спокойных вдохов и повторите упражнение 3-5 раз.
Фокус этого упражнения - активация глубоких мышц брюшного пресса, которые редко задействуются во время обычных физических нагрузок.
Упражнение вакуум живота (Скриншот)
Почему это упражнение работает?
"Вакуум для живота" выполняет сразу несколько полезных функций:
- Укрепляет мышцы кора - опору нашего тела.
- Помогает уменьшить объем талии, поскольку постоянная тренировка глубоких мышц живота делает его более подтянутым.
- Улучшает кровообращение во внутренних органах, способствуя здоровой работе пищеварительной системы.
- Уменьшает стресс: сосредоточение на дыхании помогает успокоиться и снять напряжение.
Почему китайцы верят в эту технику?
В китайской культуре большое значение придается простым и естественным методам поддержания здоровья. Вместо того, чтобы тратить время на сложные тренировки или строгие диеты, они используют доступные и эффективные решения, которые легко интегрировать в повседневную жизнь.
Даже минута в день дает ощутимые результаты уже через несколько недель. Регулярное выполнение вакуума способствует улучшению осанки, снижению объема живота и общему укреплению организма.
Эта техника уже обрела популярность далеко за пределами Китая. Она стала частью практик в мире фитнеса и велнеса, ведь подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки.
Если вы ищете способ поддерживать себя в форме без сложных тренировок, это упражнение может стать идеальным решением. Добавьте его в свой утренний ритуал, и вы почувствуете его преимущества уже совсем скоро!
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Кстати, тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот.
В материале использованы источники - New York Post, Welness, Mirror.
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