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Всего 1 минута в день: как китайцы остаются стройными и здоровыми с помощью простого упражнения

Четверг 16 января 2025 16:20
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Всего 1 минута в день: как китайцы остаются стройными и здоровыми с помощью простого упражнения Фото: Какое упражнение делают китайцы, чтобы оставаться в форме (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Китайская мудрость предлагает способ поддерживать стройность и здоровье, не тратя часы в спортзале. В основе этой техники лежит упражнение, которое занимает всего одну минуту в день, но дает удивительный эффект.

О каком именно упражнении идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какое упражнение делают китайцы?

Называется оно "вакуум для живота", и его популярность быстро растет среди тех, кто стремится укрепить свое тело и улучшить самочувствие.

Как выполнять "вакуум для живота"?

Процесс чрезвычайно прост:

  • Станьте прямо или сядьте в удобном положении, спину держите ровно.
  • Сделайте глубокий вдох, а затем полностью выдохните, максимально втягивая живот до позвоночника.
  • Удерживайте мышцы живота в напряжении в течение 20-30 секунд.
  • Медленно расслабьтесь, сделайте несколько спокойных вдохов и повторите упражнение 3-5 раз.

Фокус этого упражнения - активация глубоких мышц брюшного пресса, которые редко задействуются во время обычных физических нагрузок.

Всего 1 минута в день: как китайцы остаются стройными и здоровыми с помощью простого упражненияУпражнение вакуум живота (Скриншот)

Почему это упражнение работает?

"Вакуум для живота" выполняет сразу несколько полезных функций:

  • Укрепляет мышцы кора - опору нашего тела.
  • Помогает уменьшить объем талии, поскольку постоянная тренировка глубоких мышц живота делает его более подтянутым.
  • Улучшает кровообращение во внутренних органах, способствуя здоровой работе пищеварительной системы.
  • Уменьшает стресс: сосредоточение на дыхании помогает успокоиться и снять напряжение.

Почему китайцы верят в эту технику?

В китайской культуре большое значение придается простым и естественным методам поддержания здоровья. Вместо того, чтобы тратить время на сложные тренировки или строгие диеты, они используют доступные и эффективные решения, которые легко интегрировать в повседневную жизнь.

Даже минута в день дает ощутимые результаты уже через несколько недель. Регулярное выполнение вакуума способствует улучшению осанки, снижению объема живота и общему укреплению организма.

Эта техника уже обрела популярность далеко за пределами Китая. Она стала частью практик в мире фитнеса и велнеса, ведь подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки.

Если вы ищете способ поддерживать себя в форме без сложных тренировок, это упражнение может стать идеальным решением. Добавьте его в свой утренний ритуал, и вы почувствуете его преимущества уже совсем скоро!

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Кстати, тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот.

В материале использованы источники - New York Post, Welness, Mirror.

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