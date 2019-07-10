У Київ приїхав скандальний російський журналіст: мета його візиту невідома

Олексій Венедиктов приїхав в Києв (колаж: РБК-Україна)

Олексій Венедиктов у Києві "засвітився" біля офісу Коломойського і з'їв котлету

Олексій Венедиктов приїхав у Київ. 10 липня головний редактор "Ехо Москви" пройшовся вулицями столиці України, де він не був п'ять років. Венедиктов з'їв борщ, котлети по-київськи, прогулявся по Майдану Незалежності і "засвітився" біля офісу олігарха Ігоря Коломойського. Фото з Києва скандальний журналіст ділиться у своєму Instagram-акаунті.

Зазначимо, що мета візиту Венедиктова в Україну невідома.

В одному з ресторанів Венедиктов скуштував борщу з салом, про який мріяв 5 років.



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Також журналіст сфотографувався на тлі білбордів з політичною рекламою. Особливу увагу Венедиктова привернув Михаїл Саакашвілі.





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Ще Венедиктов показав, як виглядає офіс Ігоря Коломойського.

"Але мені не сюди", - уточнив росіянин.



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Крім того, Венедиктов публікує знімки пам'ятника Михайлу Паніковському, "храму на горі" (Андріївської церкви) та інших київських пам'яток.

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Відзначимо, що далеко не всі користувачі мережі раді приїзду Венедиктова в Україну.

"Треба двері якось закрутить - це не богадільня, що вони все лізуть і лізуть", - обурився один з користувачів.

"Це кудлатое лай*о настільки провокаційне, що по ідеї саме воно повинно було випробувати палиць Беркута", - обурився ще один юзер.

"Венедиктов такий же пропагандон, як і Скабєєва з Кисельовим. Але оскільки вони працюють на різні аудиторії, то і прийоми у них різні", - пригадав минулі висловлювання користувач Twitter.

Раніше ми писали, що керівництво каналу "Руставі 2", в ефірі якого телеведучий Георгій Габунія обматюкав Володимира Путіна і його батьків, зробило заяву щодо майбутньої роботи журналіста.

До речі, Телеміст з Російською Федерацією, який вирішив провести телеканал NewsOne, викликав різку реакцію в українському політикумі, серед громадських діячів, журналістів і простих громадян.