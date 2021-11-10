RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як скип'ятити молоко, щоб воно не збігло і не пригоріло: простий лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Всі дуже знайома ситуація, коли поставили молоко для каші, а воно збігло і залишилося на плиті. Але не варто засмучуватись, адже існує простий лайфхак, який вирішити цю ситуацію.

Про це повідомляє видання Рapilot.

Так, один із найпростіших варіантів, це завжди слідкувати та помішувати молоко, аби воно не скипіло.

Однак, існує й інший спосіб, як кинути кубик льоду, як тільки молоко почне закипати.

Окрім того, існує й інший лайфхак, про який мало хто знає. Зокрема, для цього потрібно попередньо намазати бортики каструлі вершковим маслом чи оливковою олією. Зазначається, що жирне середовище буде справжньою перешкодою для википання молока.

Також, куплене молоко на ринку завжди потрібно кип'ятити перед вживанням, бо є високий ризик отримати харчове отруєння. А от пастеризоване молоко, куплене в магазині кип’ятити не обов’язково, можна вживати в сирому вигляді, оскільки на виробництві воно проходити обробку і розливається в тару в стерильних умовах.

При кімнатній температурі кип’ячене молоко рекомендується зберігати не більше 18 годин, в холодильнику – 3 доби. Як і у свіже молоко в кип’ячене згодом із зовнішнього середовища потрапляють бактерії, які поступово викликають скисання. При правильно зберіганні молоко після кип’ятіння в холодильнику зберігається довше.

Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчає "молочка".

Також ми писали, як відрізняти справжнє молоко від порошкової підробки вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
молоко