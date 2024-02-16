"Все совершеннолетние становятся военнообязанными": комбат ВСУ сделал заявление об учете для мужчин и женщин

"Я чувствую то, что мы допустили ряд серьезных ошибок, на государственном уровне. И эти ошибки не вот сейчас были допущены. Просто их никто не исправил. И на текущий момент мы продолжаем наступать на те же грабли", - заявил комбат.

"Когда началась полномасштабная война, по всей стране все города и села без исключения встали на оборону, бить российского оккупанта. И мы понесли существенные потери, потому что люди, имея оружие в руках, не знали, как его эффективно использовать и как взаимодействовать между собой ", – добавил он.

Тогда, объяснил Федоренко, огромное количество людей впервые взяло в руки оружие, кто-то сразу пошел на штурм или оборону. И бывало такое, что некоторые просто не знали, что делать. Впрочем, на тот момент добровольцы и ВСУ сделали все, что могли.

Военный выступил за учет для всех совершеннолетних (скриншот)

"После того всего нужно было предусмотреть в государственном бюджете значительное финансирование, оценить возможности и возможности наших учебных центров, выйти и принять волевое решение, мол, друзья, с сегодняшнего дня у нас все совершеннолетние автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", - заявил военный .

"И распланировать подготовку украинской нации к участию в боевых действиях. Это не значит, что все будут воевать, нет. Работать также в тылу надо, экономику нужно поддерживать. И мы понимаем, что на одного военного в тылу должно работать не менее шести гражданских", - добавил он.

Впрочем, добавил Федоренко, нужно, чтобы в критических ситуациях у людей были навыки и понимания, они могли работать с оружием и выполнять боевые задания.

"В идеале, если бы дополнительное общее обязательно было бы еще второе образование - военное. Тогда, в случае необходимости, результаты на поле боя были бы совсем другие. У нас были бы гораздо меньшими потери", - отметил комбат.