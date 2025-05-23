Вселенная изменит все в жизни этих знаков Зодиака: только у них закончится "черная полоса"
В ближайшие дни в жизнь четырех знаков Зодиака постучатся кардинальные перемены. Вселенная готовит для них особый подарок, который будет неожиданным, но очень приятным.
У каких знаков Зодиака начнется "белая полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Скорпион
Не ждите чуда, начните менять жизнь уже сейчас. Вселенная вам поможет, но первый шаг и решение начать все с чистого листа - за вами. Решиться трудно, но оно того стоит, "белая полоса", которую надо начать с чего-то кардинального, вас приятно удивит. Верьте в себя и не слушайте тех, кто будет пытаться убедить вас в другом.
Телец
Гороскоп до конца мая обещает вам начало особого периода. Ваша жизнь начнет меняться к лучшему, а все проблемы и нерешенные вопросы, которые только тянули вас на дно, исчезнут. Расправляйте плечи и не бойтесь бросить судьбе вызов. Вселенная на вашей стороне, а потому действуйте!
Водолей
Когда дела идут не так, как вы планировали, это едва ли приносит радость. Но иногда надо остановиться и перевести дыхание, именно об этом вам намекает Вселенная. Отпустите ситуацию и позвольте себе просто наблюдать за тем, как все наконец-то изменится к лучшему. Для вас это станет настоящим чудом, ведь "черная полоса" закончится внезапно, а "белая" будет очень щедрой на позитив.
Лев
Гороскоп на конец весны советует вам сосредоточиться на том, что давно оставалось без вашего внимания. Пришло время провести "генеральную уборку" в вашей жизни, чтобы найти причину собственных неудач. Новая глава начнется только тогда, когда вы сумеете признать ошибки и начать их исправлять. А Вселенная вам в этом поможет.
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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Metro.