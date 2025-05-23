Вселенная изменит все в жизни этих знаков Зодиака: только у них закончится "черная полоса"

В ближайшие дни в жизнь четырех знаков Зодиака постучатся кардинальные перемены. Вселенная готовит для них особый подарок, который будет неожиданным, но очень приятным.

Скорпион

Не ждите чуда, начните менять жизнь уже сейчас. Вселенная вам поможет, но первый шаг и решение начать все с чистого листа - за вами. Решиться трудно, но оно того стоит, "белая полоса", которую надо начать с чего-то кардинального, вас приятно удивит. Верьте в себя и не слушайте тех, кто будет пытаться убедить вас в другом.

Телец

Гороскоп до конца мая обещает вам начало особого периода. Ваша жизнь начнет меняться к лучшему, а все проблемы и нерешенные вопросы, которые только тянули вас на дно, исчезнут. Расправляйте плечи и не бойтесь бросить судьбе вызов. Вселенная на вашей стороне, а потому действуйте!

Водолей

Когда дела идут не так, как вы планировали, это едва ли приносит радость. Но иногда надо остановиться и перевести дыхание, именно об этом вам намекает Вселенная. Отпустите ситуацию и позвольте себе просто наблюдать за тем, как все наконец-то изменится к лучшему. Для вас это станет настоящим чудом, ведь "черная полоса" закончится внезапно, а "белая" будет очень щедрой на позитив.

Лев

Гороскоп на конец весны советует вам сосредоточиться на том, что давно оставалось без вашего внимания. Пришло время провести "генеральную уборку" в вашей жизни, чтобы найти причину собственных неудач. Новая глава начнется только тогда, когда вы сумеете признать ошибки и начать их исправлять. А Вселенная вам в этом поможет.