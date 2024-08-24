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Вселенная обсыплет радостью только три знака Зодиака. Кто в списке везунчиков

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

22 августа начался сезон Девы, а это значит, что Вселенная решила осчастливить представителей всего трех знаков Зодиака. Они смогут забыть обо всем плохом и начать покорять любые высоты.

Какие знаки Зодиака попали в список счастливчиков конца августа и начала сентября, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Рыбы

В вашей жизни начинается невероятный и очень интригующий период. Ваша судьба может круто поменяться, готовьтесь к интересным событиям, ведь звезды готовят для вас кое-что особенное.

Сезон Девы подарит вам возможность раскрыть таланты и начать двигаться вперед. Расширяйте горизонты, однако не торопите события. Если что-то покажется вам слишком затянутым, это не так, у Вселенной свои планы.

Дева

Конечно же, этот сезон особенно осчастливит именно вас. Вы сможете стать самой яркой звездой и поразить всех вокруг своим сиянием. Не бойтесь покорять вершины и находиться в центре внимания, вы этого заслуживаете.

Отбросьте сомнения и раскройте весь свой потенциал. Вселенная будет на вашей стороне, вам ничего не грозит. Воплотите все свои мечты в жизнь, не стоит себе в чем-то отказывать.

Овен

Вас ждет очень насыщенный период. Звезды указывают на то, что в ближайшее время вы получите немало возможностей. Счастье уже на пороге, дождитесь, когда оно постучится в ваши двери.

Рядом с вами окажутся невероятные люди. Судьбоносные встречи подарят вам немало счастья и радости. Принимайте все подарки от Вселенной с благодарностью и обязательно разделите свой успех с близкими.

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