Таро-гороскоп на 24 августа: у Стрельцов исполнится мечта, а Раков ждут плохие новости

В субботу, 24 августа, Стрельцы получат повод для радости, Скорпионам стоит опасаться врагов, а Рыбы могут просто плыть по течению. Однако Ракам придется столкнуться с неприятностями.

Что этот день приготовил каждому знаку Зодиака и что сулят карты Таро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Ваша карта на субботу - "Маг". Откажитесь от протеста против всего мира, вам нужно найти источник вдохновения и восстановить душевную гармонию. Не делите все лишь на черное и белое.

Телец

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". Обдумайте свое будущее. В этот день вы можете строить новые планы и анализировать события из прошлого. Уделите этому максимум своего времени.

Близнецы

Ваша карта на 24 августа - "Тройка Жезлов". Вам не стоит торопить события. Если вы чего-то очень сильно ждете, то наберитесь терпения. Скорее всего, придется сделать шаг назад.

Рак

Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Вы можете получить плохие новости, но если вас одолеет грусть, не стоит поддаваться негативу. Вам нужно найти причину своих проблем и того, что заставляет вас испытывать такие эмоции.

Лев

Ваша карта на субботу - "Двойка Мечей". Взгляните своим страхам в глаза. Не стоит убегать от ответственности и пытаться спрятаться за чьим-то плечом. Пришло время по-настоящему взрослых поступков.

Дева

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Скорее всего, вам придется отказаться от того, что приносит лишь огорчение. Порой лучше сдаться, но не проиграть.

Весы

Ваша карта Таро этого дня - "Шестерка Кубков". Займитесь поиском счастья. Вы сможете его найти, если откажетесь от встреч и дел, которые отнимают слишком много ваших сил.

Скорпион

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Не делитесь своими тайнами и планами. Некоторые вещи стоит хранить в секрете, так вы убережете себя от пакостей, ведь рядом с вами затаились враги.

Стрелец

Ваша карта на субботу - "Девятка Кубков". Ваша мечта может превратиться в реальность. Этот день подарит вам немало поводов для радости. Наслаждайтесь жизнью и не думайте о плохом.

Козерог

Ваша карта Таро на 22 августа - "Четверка Кубков". А это значит, что вам нужно дать волю своим амбициям. Не стоит принижать свои достоинства, не отказывайте себе в счастье.

Водолей

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". А это значит, что в субботу вам стоит посвятить как можно больше времени тем, кто нуждается в вашей помощи. Устройте сюрприз, порадуйте свою вторую половинку и подарите свою улыбку всем вокруг.

Рыбы

Ваша карта на этот день - "Четверка Мечей". Не стоит торопиться, вам стоит немного отдохнуть. Отпустите все ситуации, которые заставляют вас волноваться. Просто плывите по течению.