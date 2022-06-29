Кому категорично не можна їсти вишні, незважаючи на їх корисність
Вишня - дуже багата вітамінами і є низькокалорійною. Вона з черешнею належить до роду слив, але вони абсолютно не "близнюки".
Дієтолог Світлана Фус розповіла, чим корисна вишня, і кому її їсти категорично не рекомендується.
Чому вишня корисна
Вишня - чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів, він дорівнює 22. У черешні Індекс також низький - 25.
У вишні та черешні присутні макро - і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також пектини, клітковина, а це 5 – 8% від денної норми в 100 г ягід.
Плоди вишні, особливо терпкі кислі сорти, містять мелатонін-гормон, що поліпшує сон, надає антидепресивну дію.
Вживання ягід, що містять вітамін З, вітаміни групи В, бета-каротин, вітамін Р, залізо, калій, а також клітковину і пектин - чудово для організму.
Що ще робить вишня
- Позитивно діє на роботу серця і стан судин.
- Робить позитивний вплив на рівень кров'яного тиску.
- Допомагає в роботі нервовій системі.
- Служить для профілактики простудних захворювань.
- Покращує травлення, перистальтику кишечника, допомагає при запорах.
- Добре впливає на сітківку ока, стан волосся і нігтів.
Кому ягода протипоказана
- людям з гострими і хронічними захворюваннями травного тракту;
- при виразці або гастриті з підвищеною кислотністю;
- при алергічної реакції на вишню слід відмовитися від вживання.
- Через високий вміст органічних кислот, вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їжі краще прополоскати ротову порожнину.
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