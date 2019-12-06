Всесвітньо відомий співак "засвітився" на концерті української зірки

Євген Хмара (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

Євген Хмара дав сольний концерт в Києві, на який запросив зірок

Концерт піаніста-віртуоза з голлівудською премією, Євгенія Хмари перетворився в незвичайне шоу і справню світську подію цієї зими.

4 грудня прямо в холі Жовтневого палацу перед початком сольного концерту українського музиканта Євгенія Хмари всіх гостей зустрічав фотограф біля рояля.

Спів птахів – наступний сюрприз, який чекав на глядачів вже в залі. Магічну атмосферу лісу створювали звуки, що імітують спів птахів.

Євген Хмара (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

Концерт "Мовою сучасного композитора" – це ще одна життєва історія Євгенія Хмари. Вперше звучали музичні композиції з нового 5 альбому. Серед них була та сама, яку музикант написав зі своїм дворічним сином.

"Він просто сидів у мене на руках, поки я на роялі награвав мелодію. І раптом малюк починає перебирати пальчиками по клавішах. Я прислухався, підхопив, і так народився наша спільна музична композиція. Я навіть в ній зберіг ті фальшиві нотки, які прозвучали під час хаотичного клацання по клавішах дитячих пальчиків", - зізнається Євген Хмара.

Євген Хмара і Слава Камінська (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

Звичайно, вечір не обійшовся без спеціальних знаменитих гостей. Вперше наживо виступив дует Слава Камінської з групи Неангели з Хмарою. Вони виконали спільну композицію "Сумую".

"Сумую" – одна з моїх улюблених пісень в альбомі #13. Чому? Просто бувають такі пісні, в яких кожне слово – невипадково. В ній пережиті почуття, біль і любов! "Сумую" не може стати черговою. А коли вона виконана під акомпанемент такого крутого сучасного музиканта як Євген Хмара – я вважаю, у слухачів просто немає шансів!", – розповідає Слава Камінська.

ODARA (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

Крім того, музикант вперше офіційно представив абсолютно новий музичний проект ODARA відразу двома авторськими композиціями. Це сімейний проект, в якому Женя і композитор, і продюсер, і чоловік. А його дружина Дарина Ковтун, фіналістка телешоу Х-Фактор – співачка і автор пісень.

Струнний квартет " Black Tie (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

"Я завжди хотіла писати пісні і скільки не намагалася це зробити, нічого не виходило. І ось одного разу я гуляла з синочком, якому тоді було ще кілька місяців, і самі собою прийшли слова. Я тут же прямо в парку наспівала їх на диктофон. Друга композиція з'явилася, коли я спостерігала за своєю донькою, - тоді їй було кілька місяців. Ось так, ставши мамою, з'явився дар, про який завжди мріяла", - зізнається Даша.

Дідьє Маруані (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

Досконалим сюрпризом став спеціальний гість – музикант легендарної групи Space, Дідьє Маруані. Український піаніст-імпровізатор познайомився з Дідьє, коли йому було 8 років.

На сцені з'явився також струнний квартет "Black Tie", Jazz Band, рок-бенд, ханг та акордеон. Так, Євген Хмара в рамках своїх концертів продовжує популяризувати інструментальну музику.

Dj Diresh (фото: прес-служба Євгенія Хмари)

І зовсім несподівано - Dj Diresh разом з живою музикою на сцені Жовтневого палацу.

Дитячий хор "Радіо і Телебачення" феєрично і зворушливо завершив концерт. І на біс ODARA під акомпанемент Євгенія Хмари разом з залом співали "Червону руту".

Євген Хмара і дитячий хор "Радіо і Телебачення" (фото: прес-служба Євгенія Хмари)