У всьому винні патрульні: у Києві п'яний неадекват на авто влаштував ДТП (відео)

29 червня у центрі Києва сталося ДТП: п'яний водій на BMW врізався в автомобіль Daewoo Matiz. Коли водія німецького авто затримали патрульні, той почав кричати, що його викрали. Про це повідомив Інформатор.

Аварія сталася на бульварі Лесі Українки, 32 близько 4:30. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і не помітив що на порожній дорозі стоїть Matiz, а після аварії довго не виходив із салону, намагаючись виїхати з місця аварії.

Патрульні силою витягли чоловіка, посадили в службовий автомобіль і дочекалися приїзду знайомих затриманого.

ДТП в центрі Києві з п'яним водієм

До речі, для знайомих у водія була досить цікава версія затримання: він кричав, що його викрали і силою утримують в поліцейському Prius. На даний момент правоохоронці встановлюють деталі дорожньої події.

ДТП в центрі Києві з п'яним водієм

Раніше у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою. Маршрутний автобус не сильно постраждав від зіткнення, що не скажеш про вантажівку.

Нагадаємо, що 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника.

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