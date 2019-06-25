НП у Києві: натовп підлітків до смерті побив чоловіка

Колаж РБК-Україна

Зловмисників чекало покарання за подібне безчинство

У Києві неадекватні підлітки жорстоко побили бездомного чоловіка. Інцидент стався в суботу, 22 червня. Відповідне відео в соціальній мережі Facebook опублікував Київ Оперативний.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, а тому не міг чинити опору поки його били підлітки, завдаючи відчутних ударів по голові. Раніше підлітки вже були помічені в жорстоких діях.

Також небайдужі жителі Києва знайшли двох підлітків, які були причетні до злочину, поставивши їх на місце певним чином. Так, на ролику видно, як одного з них облили зеленкою. Одного з хлопців знайти до сих пір не вдалося.

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі були шоковані жорстоким ставленням підлітків до бездомного. А також подякували тих, хто покарав малолітніх злочинців:

Бажаю їм відчути те, що відчував бездомний.

Хлопці! Молодці! Так оперативно спрацювали!

Відморозки! Нічого з них вже доброго не виросте.

Били з особливою жорстокістю чоловіка ,могли і вбити.

Садити треба.

Скріншот: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що у центрі Києва порізали і побили бездомного.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі п'яна няня побила дитину. Жінка заперечує свою провину і каже, що фото малюка оброблені в "фотошопі".