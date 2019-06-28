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Кабіну рознесло: у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (відео)

STYLERЖиття    28.06.2019 - 17:07
Кабіну рознесло: у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Очевидець ДТП підозрює, що водій вантажівки був п'яний

У Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою, в результаті чого кабіна вантажівки була сильно розбита. ДТП сталася на вулиці Щербаківського на Нивках. Про це йдеться в повідомленні "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували відео з місця події.

Зазначається, що сміттєвоз також збив дерево. Маршрутний автобус не сильно постраждав від зіткнення, а от у вантажівки кабіна водія повністю зім'ялася, лобове скло було розбито і випало.

 

У Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (Фото: скріншот)

Обставини аварії наразі з'ясовуються. На щастя, про які серйозно постраждалих у ДТП не повідомляється. Як написав у мережі Роман Яременко, сміттєвоз проїхали повз нього на великій швидкості - очевидець аварії підозрює, що водій був п'яний.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Як пишуть користувачі мережі в коментарях під відео, сміттєвози нерідко їздять на великій швидкосты, що створює на дорогах небезпечні ситуації та провокує виникнення аварій.

  • Так ці сміттєвози вічно не їздять, а літають! Цього варто було очікувати, постійно на пішохідному чекаю, щоб Шумахер пролетів, а то важко таку махіну на великій швидкості зупинити.
  • "Богдан" пройшов краш тест!
  • На Академмістечку ще один "мікроб" без скла залишився;
  • "Богдан" міцний виявився...
  • Ух йому кабіну развальцевало...
  • Що потрібно мати в черепку, щоб розвалити новий сміттєвоз? Це жах...
  • Він проїжджав повз мене, навалював капець, бухий напевно..

Кабіну рознесло: у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою (відео)

Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття у сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.

Нагадаємо, минулого літа в Закарпатській області водій сміттєвоза наїхав на літнього пішохода. В результаті ДТП пенсіонер загинув.

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