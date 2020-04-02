Коронавірус розвивається хвилеподібно: українські лікарі розповіли про перебіг COVID-2019

Як коронавірус розвивається в українців (Колаж РБК-Україна)

Українські лікарі розповіли всі етапи розвитку коронавірусу у пацієнтів в Києві

Коронавірус в Україні вразив вже майже 800 осіб, і станом на 1 квітня, 134 випадки інфікування були зареєстровані в Києві. Лікарі Олександрівської лікарні в Києві розповіли, що хвороба протікає хвилеподібно і періоди погіршення і поліпшення чергуються.

Як повідомила головний лікар лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook, у пацієнтів спочатку підіймається висока температура тіла, яка тримається 2-3 доби. Потім стан хворих з COVID-2019 поліпшується і це може тривати до 4 днів. А потім пацієнтам знову стає гірше й у них з'являється сильний кашель, біль у горлі, виражений астено-вегетативний синдром.

Від перших симптомів захворювання до розвитку пневмонії в середньому проходить від 5 до 7 днів. Причому при рентгенографії ураження легенів вдається виявити не відразу, і тільки комп'ютерна томографія дозволяє діагностувати пневмонію. Як правило, у пацієнтів розвивається двостороння пневмонія і полісегментарна.

Як зазначають медики, в особливу групу ризику входять пацієнти з надлишковою масою тіла, гіпертонією і цукровим діабетом.

За словами Людмили Антоненко, вже 11 пацієнтів одужали та виписані додому. Проте лікарі прогнозують збільшення захворюваності коронавірусом в Україні через 2-3 тижні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені зробили заяву про мутації коронавірусу і дали сумний прогноз на майбутнє.