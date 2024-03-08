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Вселенская родительская суббота 2024: что обязательно нужно сделать и как помолиться за умерших

Как почтить умерших (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Родительские субботы - это дни особого поминовения умерших. В православном календаре есть несколько таких дат. Первую Вселенскую субботу отмечают 9 марта.

Ежегодно дата меняется, но всегда выпадает за две недели до начала Великого поста. Также эту субботу называют Мясопустной поминальной субботой, потому что она предшествует Мясопусной неделе.

О том, как правильно помянуть покойников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали источники: сайты ПЦУ и Андреевской церкви.

Что должны сделать христиани во Вселенскую родительскую субботу

Верующим во Вселенскую отцовскую субботу нужно через молитвы попросить у Господа простить грехи умершим родственникам и даровать им Царство Небесное.

В этот день следует пойти в церковь на заупокойную Божественную литургию и всеобщую панихиду. Перед службой следует написать записку священнику с именами умерших, чтобы он их прочитал на литургии.

Во время богослужения нужно молиться не только о покойных родственниках, но и о всех умерших христианах. Таким образом, никто из усопших верующих не остается без молитвы.

Также нужно зажечь свечу перед иконами за умерших родственников.

На поминальную субботу в церковь христиане приносят поминальные продукты:

  • хлеб, булочки или печенье
  • любые крупы
  • растительное масло
  • муку
  • сахар и соль
  • конфеты
  • фрукты

Традиционно после посещения церкви христиане идут на кладбище, там тоже молятся и зажигают свечи. Если нет возможности в поминальную субботу пойти в церковь или на могилу родственников, то за упокой можно помолиться дома перед иконами.

Что нельзя делать в поминальную субботу

  • говорить о покойниках плохо
  • веселиться и устраивать застолье
  • поминать умерших алкоголем
  • оставлять еду на могилах - лучше отдать эти продукты, как милостыню, или отнести в церковь

Как помолиться за умерших родственников

"Помни, Господи Боже наш, в вере и уповании на жизнь вечную усопших рабов Твоих (имена) и, как Благ и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и ложь уничтожаешь, ослаб, отпусти и прости все вины их свободные и несвободные, избавь их от вечной муки и огня гееннского и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя.

Ибо они хотя и согрешили, но не отступили от Тебя, а несомненно в Отца, и Сына, и Святого Духа веровали, в Троице славного Бога и Троице в Единице православно до последнего дыхания своего исповедовали.

Поэтому будь милостив к ним, и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, ибо нет человека, чтобы жил и не согрешил. Ибо Ты один без всякого греха, и истина Твоя - правда вечная; и Ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков".  Аминь.

 

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Поминальные субботы