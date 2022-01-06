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Епіфаній про перенесення Різдва на 25 грудня: проаналізуємо через 10 років

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Київ, Четвер 06 січня 2022 17:52
Епіфаній про перенесення Різдва на 25 грудня: проаналізуємо через 10 років Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Православна церква України може повернутися до календарної реформи і перенесення святкування Різдва на 25 грудня через 10 років. На сьогодні це питання може стати причиною поділу в українському суспільстві.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

За його словами, соціологія показує, що 70% українців не підтримують святкування Різдва 25 грудня.

"Хоча це ж одна і та ж дата. Ми святкуємо за традиційним календарем, він змістився на 7 січня. Так, ця календарна реформа має відбутися в майбутньому, і вона відбудеться, але тоді, коли більшість буде за це. Тому що якщо ми зараз її втілимо в життя, то буде поділ", - зазначив Епіфаній.

Він навів як приклад Грецьку православну церкву, де досі є поділ щодо цього питання.

"Тому, дивлячись на їх приклад, ми повинні виробити свій правильний підхід, втілити цю реформу в життя. Побачимо через 10 років, проаналізуємо. Адже зараз тих, хто святкує Різдво саме за григоріанським календарем, 3% або 5%", - додав він і підкреслив, що календарна реформа буде втілена, коли більшість православних українців перейдуть в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Православна церква України може скасувати або ж послабити пост на Новий рік.

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Єпіфаній ПЦУ Різдво
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