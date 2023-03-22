Вручили повестку тем, кто снят или исключен из воинского учета: что делать в такой ситуации

Кого могут снять с воинского учета

В законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть два понятия - "снятие с воинского учета" и "исключение из воинского учета".

Однако "снятие с воинского учета" - это значит, что человек сменил место жительства и ему нужно встать на военный учет по новому месту проживания.

А вот "исключен из воинского учета" - это совсем о другом. Кто входит в эту категорию:

Военнообязанные, которые призваны или приняты на воинскую службу

Проходят военную службу (обучение) в высших учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования

Признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Аннулировали гражданство Украины.

Были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления

Направлены для отбывания наказания в учреждения выполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера

Умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно пропавшими или объявлены умершими.

Могут ли вручить повестку и как себя вести в таком случае

Как отмечает юрист Владислав Зайцев в комментарии для ZN.ua, вручить повестку могут и тем, кто снят с воинского учета, и тем, кто исключен из военного учета.

При вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этим вопросом занимается непосредственно призывная комиссия и поэтому после вручения повестки необходимо явиться в указанное время и дату в ТЦК и СП.

Кроме того, в Законе не указано, что лиц, снятых с военного учета, нельзя призывать во время мобилизации. Соответственно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии.

Явиться по повестке в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) должны и те, кто исключен из воинского учета - при определенных обстоятельствах.

Например, если военный уволен со службы на основании заключения ВВК (Военно-врачебная комиссия) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то его мобилизация исключается.

Могут быть и другие нюансы - если военный был исключен из военного учета по причине непригодности к службе в мирное время, то есть вероятность вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

"Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе во время военного положения может повлечь призыв на военную службу", - отмечает юрист.