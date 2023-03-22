Вручили повестку тем, кто снят или исключен из воинского учета: что делать в такой ситуации

Повестку могут вручить человеку, который снят с воинского учета или исключен из воинского учета. И так происходит довольно часто, так как у уполномоченных лиц, которые вручают повестку в военкомат, нет под руками специальной базы, и они не проверяют данные перед вручением повестки. Этим занимается призывная комиссия.
Что же делать в случае, когда с воинского учета снят, а повестка все равно пришла или ее вручили - читайте в материале ниже.
В законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть два понятия - "снятие с воинского учета" и "исключение из воинского учета".
Однако "снятие с воинского учета" - это значит, что человек сменил место жительства и ему нужно встать на военный учет по новому месту проживания.
А вот "исключен из воинского учета" - это совсем о другом. Кто входит в эту категорию:
Как отмечает юрист Владислав Зайцев в комментарии для ZN.ua, вручить повестку могут и тем, кто снят с воинского учета, и тем, кто исключен из военного учета.
При вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этим вопросом занимается непосредственно призывная комиссия и поэтому после вручения повестки необходимо явиться в указанное время и дату в ТЦК и СП.
Кроме того, в Законе не указано, что лиц, снятых с военного учета, нельзя призывать во время мобилизации. Соответственно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии.
Явиться по повестке в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) должны и те, кто исключен из воинского учета - при определенных обстоятельствах.
Например, если военный уволен со службы на основании заключения ВВК (Военно-врачебная комиссия) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то его мобилизация исключается.
Могут быть и другие нюансы - если военный был исключен из военного учета по причине непригодности к службе в мирное время, то есть вероятность вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.
"Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе во время военного положения может повлечь призыв на военную службу", - отмечает юрист.
Кстати, ранее мы писали о том, кто сейчас имеет право на отсрочку от мобилизации.
А еще рассказывали о том, могут ли мобилизовать сейчас человека с инвалидностью.