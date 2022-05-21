Комаровський розповів про заїкання у дитини і назвав головні помилки при лікуванні

Доктор Євген Комаровський розповів про таку проблему як заїкання. Цей розлад мови може проявитися у дітей при ряді випадків, а при неправильній реакції батьків і помилках при лікуванні - здатне залишитися і в дорослому віці. Відомий педіатр пояснив, як цього не допустити.

Про це лікар вищої категорії та телеведучий розповів на своєму YouTube-каналі .

Так, зауважує Комаровський, розвиток заїкання виникає тому, що батьки неадекватно відреагували на перші прояви у малюка, і "практично своїми руками зіпсували дитині життя".

Загалом заїкання трапляється приблизно у 1% населення. При цьому заїкаються від 5 до 10% дітей.

"Тобто 7,5% дітей заїкаються, але залишаються такими, хто заїкається, дорослими тільки 1%. Так, у більшості це проходить саме по собі", - зазначає Комаровський.

З чим пов'язаний розвиток заїкання

Перш за все грають роль генетичні фактори - процес координації думок, дихання, фонації, артикуляції може бути чимось скомпрометований генетично, що підтверджує ряд досліджень.

Також заїкання може бути обумовлено нейрогенними факторами (травма, інсульт),

Дуже рідко може бути психогенне заїкання (гострий психічний вплив, переляк), хоча існує думка у багатьох, що це мало не головний механізм, звертає увагу доктор Комаровський.

Хто лікує заїкання, коли потрібно звертатися до лікаря

Лікуванням заїкання займаються фахівці - в Україні логопеди, але в світі прийнято їх називати мовний патолог.

До лікарів слід звертатися у випадках, коли заїкання у дитини триває довше 3-6 місяців, і немає тенденції до покращення. Або ж - одразу, якщо це спадкове.

"У більшості випадків завдання логопеда або мовного патолога не говорити "ходіть до мене кожні два дні", а навчати батьків", - підкреслює Комаровський і додає, що як правило лікування заїкання - це тривалий процес, що вимагає терпіння.

Що важливо робити батькам, які головні помилки

Як розповідає педіатр, дуже важлива обстановка в сім'ї та реакція батьків на заїкання - не повинно бути емоційної реакції на заїкання.

Не можна допомагати дитині говорити - підказувати, вимовляти слова за неї, перебивати, завершувати слова і фрази замість малого. Важливо чекати, проявляти терпіння, слухати спокійно.

В жодному разі не лайте за слова, які заповнюють паузи ("ну, це" тощо), звертає увагу Комаровський.

Пробуйте разом співати, читати вірші. Один з варіантів допомоги - говорити пошепки.

"Діти копіюють поведінку дорослих, ваші інтонації. Якщо ви торохтите і говорите швидко - дитина копіює ваш темп мови, але його особливості не дозволяють йому встигати за вашим темпом мови, і він починає заїкатися. Тобто ви повинні зробити все, щоб дитина копіювала спокійну, повільну мову", - розповів Комаровський.

Чи є ліки проти заїкання

Педіатр рекомендує триматися подалі від тих медиків, які починають призначати вам якісь ліки та препарати для позбавлення від заїкання, називаючи їх "шарлатанами".

При цьому Комаровський додав, що заїкання може проявлятися у дітей з гіперактивністю, з аутизмом, при стані депресії, при синдромі панічних розладів - і тоді призначають певні препарати (антидепресанти) для лікування саме основного захворювання, яке своєю чергою і підсилює заїкання. Тоді це дійсно може полегшити ситуацію.