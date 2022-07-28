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Під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП

Дітей у Кропивницькому не пустили в укриття церкви МП під час тривоги (Колаж РБК-Країна)
Автор: Анна Шиканова

Під час повітряної тривоги у Кропивницькому сталася неприємна історія. Дітей, які перебували на заняттях, не пустили в Укриття в церкві Московського патріархату.

Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Хочу розповісти неприємну історію. У Кропивницькому знаходиться Гончаренко Центр. І коли прозвучала повітряна тривога, то в самому центрі перебували діти на заняттях. Адміністратор зібрала дітей і пішла з ними в сусідню церкву, там є підвал і там можна сховатися. Люди з церкви не пустили адміністратора з дітьми в підвал", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що співробітники Центру швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей. І з'ясувалося, що церква - московського патріархату.

"Як ви думаєте, потрібно писати якого патріархату була церква чи ви самі здогадалися? Цей пост є моїм офіційним зверненням до голови військово-цивільної адміністрації Кіровоградської області - Райковича Андрія. Прохання розібратися з даною ситуацією", - додав Олексій Гончаренко.

У коментарях жителі Кропивницького зазначили, що це не єдиний випадок, коли в Укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги.

А також назвали саму церкву - мова, ймовірно, йде про соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

На сторінці Центру в Instagram з'явилося повідомлення, що всі заняття з дітьми та підлітками змушені скасувати до перемоги.

Заходи для дорослих від 18 років проводити будуть, але під час тривоги потрібно буде негайно покинути приміщення і піти в найближче укриття.

До речі, раніше ми розповідали про те, голова Кіровоградської ОВВА підтвердив ракетний удар по Кропивницькому.

А ще ми писали про те, що робити, якщо під час обстрілу ви не встигли добігти до укриття.

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Кропивницькийракетный удар