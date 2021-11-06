Час садити озимий часник: коли і як правильно це робити (покрокова інструкція)

Багато українців за посадку часнику на зиму. Зокрема, серед переваг те, що врожай можна отримати раніше, а на початку літа, коли зелені ще не так багато на столі, його стрілки стануть суттєвим додатком до сезонних вітамінів.

Про те, як правильно посадити часник на зиму, розповіли на сайті "Зелена садиба".

Коли садити часник на зиму

Так, озимий часник висаджують восени, а саме приблизно за 35-45 днів до початку стабільних морозів. Зазначається, щоб до приходу справжньої зими часник має встигнути наростити кореневу систему. Але при цьому його зелена надземна частина не повинна проклюнутися на верх до весни.

Також в народі вже давно закріпилася мудрість – не садити озимий часник до Покрови. Але відразу після свята можна. Крім того, можна орієнтуватися на місячний календар.

Як підготувати ґрунт для озимого часнику

Посадити озимий часник можна будь-де на городі. Однак, якщо ви зацікавлені в гарному врожаї, а не просто в процесі вирощування часнику, то треба попрацювати трошки більше.

Тому для часнику потрібно виділити сонячну грядку, адже без достатньої кількості сонця часник розвиватися буде, але не потішить великими головками.Окрім того, важливо удобрити майбутню грядку з часником ще до того, як почнете вирощувати озимий часник.

Важливо, якщо ділянка виснажена після попередньої городини, то потрібно внести наступні добрива з розрахунку на 1 метр квадратний:

5-6 кг перегною;

30 грамів суперфосфату;

20 грамів калійної солі.

Потім потрібно обробити ділянку плоскорізом, вирівняти граблями й полити розчином мідного купоросу (1 ч.ложка на 10 літрів води).

Вносити добрива потрібно не пізніше ніж за 2 тижні до посадки. Після обробки ділянки на цей термін краще накрити її поліетиленовою плівкою.

Як підготувати часник до посадки

Так, перед посадкою часник потрібно добре підготувати, а саме:

Розібрати головки на зубки;

Відібрати найбільші для посадки;

Знезаразити зубки у соляному розчині (3 столових ложки на 5 літрів води);

Занурити посадковий часник на хвилину у розчин мідного купоросу (1 чайна ложка на 10 л води).

Як підготувати часник до посадки (unsplash)

Як садити часник

Зокрема, часник садити у борозенки потрібно не глибше 10 см, а відстань між ними 20-25 см. Відстань між зубками – 15-10 см, в залежності від величини посадкового матеріалу.

Після того, як посадили часник на зиму, його треба замульчувати. Достатньо буде двосантиметрового шару мульчі. В її якості можна використати сухий торф чи дерев’яну стружку.

Як доглядати за часником навесні

Важливо, що мульчу з часнику потрібно зняти не раніше квітня. А от в березні, як раз, посадки часнику можна накрити агроволокном, якщо вони не були замульчовані з осені, щоб прискорити прогрівання грядок.

Також часник любить полив, але тільки до періоду формування головок. Зокрема, після того, як повідламуєте його зелені стрілки, часник можна зовсім не поливати.

Вирощування озимого часнику, а особливо його посадка, може принести набагато менше клопоту, якщо використати високі грядки. Після створення їх не потрібно сапати і удобрювати.