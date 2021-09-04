Україна і Франція знову розписали нічию у відборі на ЧС-2022

Збірні України та Франції знову розписали нічию у відборі на Чемпіонат світу-2022. На супер-гол від Миколи Шапаренка французи відповіли результативним ударом Антоні Марсіаля - 1:1.

Початок матчу був за українцями. Вже на перших двох хвилинах підопічні Петракова створили два напівмоменти - спершу Яремчук майже обіграв захисника в штрафному французів, перебуваючи на забійній позиції, а потім Ярмоленко пробивав метрів з 20-ти неробочою правою ногою після перехоплення на половині поля гравців "ле бльо", але м'яч пройшов вище.

Франція перший момент створила на 11-й хвилині, коли після подачі з кутового Погба виграв верхову боротьбу, але його удар припав точно в руки П'ятова.

Ближче до середини тайму французи трохи намацали гру і в одному з моментів на 27-й хвилині могли розраховувати на гол, але після удару з льоту від Грізманна м'яч пройшов трохи повз ворота.

А далі реальний момент відкрити рахунок упустили українці. На 35-й хвилині після награної комбінації з кутового Ярмоленко пробивав з меж штрафного, але свою команду врятував Льоріс, а Забарний з лінії воротарського в боротьбі не зміг потрапити в площину після удару на добиванні.

Через дві хвилини "жовто-сині" знову створили реальну небезпеку біля воріт Льоріса після стандарту. Цього разу після подачі зі штрафного від Циганкова, Ярмоленко зміг відірватися від опонента, але пробити головою як слід не зміг.

Але все ж українці свого домоглися під кінець першої половини. Спершу збірну від пропущеного голу врятував П'ятов, відбивши удар Марсіаля, який вийшов майже сам на сам з кіпером українців. А вже в наступній атаці рахунок був на користь України. Яремчук виграв боротьбу на фланзі у Кімпембе, протягнув м'яч і прострілив у штрафну. Зума на частку секунди випередив Ярмоленка, вибив м'яч за лінію штрафного майданчика, звідки з ходу прямо в "дев'ятку" розрядив "гармату" Шапаренка - 1:0.

Цей гол став першим для Шапаренка у футболці збірної і досить сильно зворушив українця, який після святкування не стримував сльози.

Але відразу ж на старті другої половини французи рахунок зрівняли. Рабіо на 50 - й хвилині виграв верхову боротьбу у Захисників України в штрафному після флангового навісу, м'яч відлетів до Марсіаля, який з декількох метрів прибив П'ятова-1:1. При цьому Тимчику в боротьбі з Рабіо розбили голову.

На 67-й хвилині французи знову мали відмінний шанс після удару головою від Зума, який виграв "другий поверх" після розіграшу штрафного. Благо, як слід пробити французькому захиснику не вдалося - м'яч пролетів вище воріт П'ятова.

А ще через 10 хвилин французи відверто пробачили українців. Бензема виграв боротьбу в штрафному майданчику у Забарного і Кривцова, скинув м'яч на Діабі, який метрів з семи пробив у штангу - П'ятов був уже не при справах.

Але все ж більше команди голів не забивали. У підсумку чергова нічия для України - вже п'ята в цьому відборі.

Україна: П'ятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) - Ярмоленко (Зубков, 90+3), Циганков (Малиновський, 82) - Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс - Дюбуа, Кімпембе, Зума, Дінь - Погба, Рабіо, Тчуамені (Верету, 83), Коман (Діабі, 64) - Грізманн, Марсіаль (Бензема, 64)

Шапаренко, 44 - Марсіаль, 50

Після сьогоднішнього дня "жовто-сині" опустилися на третє місце - Україна обійшла Фінляндія, яка обіграла Казахстан. Причому у фінів на два матчі зіграно менше, але вони жодного разу не грали з Францією, тоді як Україна обидва матчі з чинними чемпіонами світу вже провела.

До завершення відбору підопічні Петракова проведуть ще три матчі - два проти Боснії і один проти Фінляндії.