Час кохати і час ненавидіти: яка доля чекає УПЦ МП і її прихожан після війни

Під час війни Росії проти України представники так званої УПЦ МП відіграють доволі вагому роль. Так, священиків філії РПЦ в нашій країні вже неодноразово ловили на російській пропаганді, деякі з них виявлялися колаборантами чи диверсантами, як от Михайло Павлушенко, якого упіймали під Гостомелем у перші дні війни.
У той же час багато священиків московського патріархату просять свого лідера Онуфрія вийти зі складу РПЦ. Та й сам митрополит, який жорстко засуджує дії РФ, ніби й не проти вийти з-під впливу Кирила Гундяєва. Головний російський батюшка, до слова, особисто благословляє окупантів на вбивство мирних українців...
Яка ж доля чекає УПЦ МП після війни? Можливо, вона увійде до складу ПЦУ чи навіть УГКЦ? Про це детально читайте у матеріалі Styler нижче.
Перш за все після перемоги України над російським загарбником УПЦ МП має змінити назву, як це зробили, наприклад, Театр російської драми ім. Лесі Українки в Києві чи "Русское радио в Украине".
"Треба цій церкві покаятись за промосковитську позицію, яку вона займала до війни, стати самостійною і об'єднатись з ПЦУ", - переконаний директор Інституту політичних досліджень Володимир Бондаренко.
Одним словом, за будь-яких умов УПЦ МП в нинішньому форматі вже не буде.
Якщо ж хтось і вирішить залишитися в єднанні з РПЦ, то це буде маргінальна група, котра ховатиметься від всіх.
Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)
Вже зараз значна частина духовенства цієї церкви, особливо священики, які служать на парафіях, публічно виступає за необхідність відокремлення від РПЦ.
Але є такі, що вичікують. Особливо це стосується архієреїв.
"Деякі з них щиро заявили про відмову згадувати патріарха Кирила під час богослужінь. А частина вищого духовенства УПЦ МП - відмовчується або закликає до якогось абстрактного миру", - пояснює відомий релігієзнавець і культуролог Євген Савісько.
"Фактично вони вичікують: хто переможе в цій війні, того вони і підтримають. Вони нагадують діда Нечипора з "Весілля в Малинівці". Тільки той міняв головний убір, а ці готові і до зміни юрисдикції", - додає експерт.
Питання "куди піти і з ким єднатися", каже Савісько, буде найскладнішим для кліриків та прихожан цієї церкви.
Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)
Але й варіантів насправді небагато. По суті - три.
Як би там не було, але одне можна сказати точно: після того, як російські війська свідомо й навмисно знищили десятки храмів УПЦ в Україні, вбили не одного священика, Онуфрій і його оточення мають якомога швидше ухвалити рішення про відхід від РПЦ - церкви, попи якої вже скоро будуть, як мінімум, піддані анафемі.
Це наразі єдине правильне рішення.
Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)
Раніше ми писали, що у Києво-Печерській лаврі, яка поки що належить УПЦ МП, напали на журналістів за запитання про війну.