Чи шкідливо хрустіти пальцями: фахівці розвіяли популярний міф

За словами доктора медичних наук, ревматолога Роберта Х. Шмерлінга, звичка хрустіти пальцями час від часу виникає у багатьох. Це пояснюють здатністю заспокоюватися або знімати напругу таким чином.

До того ж потріскування суглобів відбувається шляхом відстані між ними, у якій у процесі хрустіння розриваються бульбашки газу з’єднувальної рідини.

Зазначається, що їм потрібен час для відновлення, тому неможливо зламати один і той самий суглоб двічі.

Лікар розповів, що хрускіт пальців не призводить до шкідливих наслідків. Однак, у рідкісних випадках це може викликати пошкодження сухожилля.

Окрім того, експеримент лікаря Дональда Л. Унгера з Каліфорнії доводить це. Він протягом життя регулярно ламав кістки пальців однією руки, а порівнявши рентгенівські знімки рук, пересвідчився, що артрит з віком прогресував на обох руках однаково.

Як відмовитись від цієї звички

Так, займіть руки чимось ще, крім як хрускіт пальцями. Навчіться, наприклад, вертіти олівець або монету.

Вправляйтеся в переміщенні монети через пальці однієї рукою, не торкаючись нічого іншого. Ручка або олівець теж підійдуть.

Це вправа дійсно добре підходить для будь-якого віку. Розвиває силу пальців, координацію і спритність рук.