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Выбрались из оккупации. На территорию Украины вернулись бабушка с внучкой, - Прокудин

Херсон, Воскресенье 11 февраля 2024 20:13
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Выбрались из оккупации. На территорию Украины вернулись бабушка с внучкой, - Прокудин Фото: Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА (facebook.com alexandr.prokudin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из оккупации на подконтрольную территорию Украины удалось выехать бабушке с 16-летней внучкой. Они долго не решались выехать из-за боязни российских блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Жизнь в оккупации полна страха и ужасов. В этом убеждает история семьи, которой удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Бабушка-попечительница и ее 16-летняя внучка не могли выехать, потому что боялись прохождения вражеских блокпостов", - рассказал Прокудин.

По его словам, с семьей долгое время работали соответствующие украинские службы, а также помогли преодолеть все препятствия на пути на свободную территорию Украины.

Возвращение украинских детей

В начале февраля Прокудин сообщал об эвакуации двоих детей из оккупированной части Херсонской области. По его словам, из оккупации удалось спасти девочек 15 и 16 лет.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей.

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