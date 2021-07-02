Воротар взагалі вийшов на поле? Матч української команди закінчився з рахунком 22:0
Луганська "Зоря", що зараз проводить літні збори у Туреччині, у останньому поєдинку перемогла клуб "Макуспор" з міста Бурдур з нетиповим для футбольних матчів рахунком 22:0.
Цікаво, що у цьому матчі відзначився майже кожен гравець третьої команди української Прем'єр-ліги. Лише Данило Алефіренко зробив дубль.
Якщо переглянути хронологію матчу, то виходить, що луганчани забивали у ворота суперників кожні чотири хвилини. А останні три голи влетіли у ворота турецького клубу всього за дві хвилини.
Автори голів:
5 хв. - Олександр Гладкий (1:0)
9 хв. - Шахаб (2:0)
13 хв. - Дмитро Хомченовський (3:0)
15 хв. - Жуніньо (4:0)
19 хв. - Владислав Кабан (5:0)
22 хв. - Сергій Булеца (6:0)
35 хв. - Максим Імереков (7:0)
39 хв. - Жуніньо (8:0)
43 хв. - Віталій Вернидуб (9:0)
45 хв. - Денис Фаворов (10:0)
50 хв. - Максим Хлань (11:0)
51 хв. - Артем Громов (12:0)
55 хв. - Денис Нагнойний (13:0)
58 хв. - Крістіан (14:0)
59 хв. - Агрон Руфат (п) (15:0)
68 хв. - Єгор Назарин (16:0)
75 хв. - Ахмед Алібеков (п) (17:0)
76 хв. - Владислав Ємець (18:0)
79 хв. - Максим Казаков (19:0)
85 хв. - Данило Алефіренко (20:0)
86 хв. - Денис Янаков (21:0)
87 хв. - Данило Алефіренко (22:0)
Зауважимо, що "Макуспор" - це футбольна команда університету імені Бурдура Мехмета Акіфа Ерсоя, яка з майбутнього сезону буде виступати у другому дивізіоні Туреччини.
У соціальних мережах тим часом юзери жартують про результат товариського матчу "Зорі".
- А у супротивника воротар взагалі вийшов на поле?
- А навіщо такі спаринги влаштовувати? Краще між собою зіграти
- І нехай всі суперники ох***ють!
- Удари в площину теж треба тренувати
- Вони хоч на полі були?
- От би так Динамо або Шахтар порвати, було б прикольно
- Це навіть не хокей
- Воротар певно пішов по пиво
Додамо, що найбільший в історії футбольних матчів рахунок був зафіксований у 2002 році. У чемпіонаті Мадагаскару поєдинок між "Стад Олімпік Л'Емірн" і "Адемою" завершився з рахунком 0:149.
Найбільші рахунки у футбольних матчах
- 36:0 - у матчі за Кубок Шотландії 1885 року між клубами "Арбоат" і "Бон Акорд".
- У тому ж році в Шотландії поєдинок між "Данді Харп" та "Абердін Роверс" закінчився з рахунком 35:0.
- У відборі на ЧС 2002 Австралія перемогла Американське Самоа з рахунком 31:0. Цей результат залишається найбільшим з усіх офіційно зареєстрованих ФІФА за участю збірних команд.
- В рамках Тихоокеанських ігор 1971 року збірна Таїті розгромила футболістів з Островів Кука з рахунком 30:0.
- Один з свіжих рекордів - 27:0. Такий рахунок трапився у товариському матчі "Вільярреал" - "Надава".
Раніше ми писали, що футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу".