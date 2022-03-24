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Ворог знищив "Le Маршрутку" Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки

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Четвер 24 березня 2022 11:47
Ворог знищив "Le Маршрутку" Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки Фото: Російські військові обстріляли Le Маршрутку Нікітюк
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти обстріляли маршрутку, яка стала символом тревел-шоу Лесі Нікітюк. Саме на цьому переоблаштованому жовтому "Богдані" телеведуча їздила визначними місцями нашої країни, показуючи всю її велич і красу.

Про це Нікітюк розповіла в Instagram.

"Які ж ми буди щасливі, коли знімали Українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така…" - підписала фото ведуча.

Ворог знищив &quot;Le Маршрутку&quot; Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з ЧорнобаївкиВорог знищив &quot;Le Маршрутку&quot; Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з ЧорнобаївкиВорог знищив &quot;Le Маршрутку&quot; Нікітюк. Леся пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки

Фото: Маршрутка Лесі Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак оптимістична від природи Леся пообіцяла вже скоро купити нову, а тур Україною почати... з Чорнобаївки.

"Але скоро ми купимо нову, ще кращу і поїдемо знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і т. д. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", - додала ведуча.

Лесина маршрутка була спеціально переобладнана для шоу. В ній був затишний "домашній" простір з баром і лаунж-зоною, в декорі - кітч і етнофолк. Завішана машина була всілякими сувенірами, привезеними із закордонних поїздок (африканські маски, сомбреро, калібаси, статуетки, перуанські килими...)

Раніше ми писали, що окупанти знищили будинок екс-чоловіка Ані Лорак, а також обстріляли дім Ігоря Кондратюка.

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Леся Нікітюк
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