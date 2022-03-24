Враг уничтожил "Le Маршрутку" Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки

Оккупанты обстреляли маршрутку, которая стала символом тревел-шоу Леси Никитюк. Именно на этом переустроенном желтом "Богдане" телеведущая ездила по достопримечательностям нашей страны, показывая все ее величие и красоту.

Об этом Никитюк рассказала в Instagram .

"Какие же мы были счастливы, когда снимали украинское тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сегодня наша маршрутка такая ... " - подписала фото ведущая.

Фото: Маршрутка Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однако оптимистичная от природы Леся пообещала уже скоро купить новую, а тур по Украине начать... с Чернобаевки.

"Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3-й сезон... В отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и т. д. А начнем съемку с Чернобаевки", - добавила ведущая.

Лесина маршрутка была специально переоборудована для шоу. В ней было уютное "домашнее" пространство с баром и лаунж-зоной, в декоре - китч и этнофолк. Завешана машина была всевозможными сувенирами, привезенными из заграничных поездок (африканские маски, сомбреро, калибасы, статуэтки, перуанские ковры...)