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Враг уничтожил "Le Маршрутку" Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 11:47
Враг уничтожил "Le Маршрутку" Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки Фото: Российские военные обстреляли Le Маршрутку Никитюк
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты обстреляли маршрутку, которая стала символом тревел-шоу Леси Никитюк. Именно на этом переустроенном желтом "Богдане" телеведущая ездила по достопримечательностям нашей страны, показывая все ее величие и красоту.

Об этом Никитюк рассказала в Instagram.

"Какие же мы были счастливы, когда снимали украинское тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сегодня наша маршрутка такая ... " - подписала фото ведущая.

Враг уничтожил &quot;Le Маршрутку&quot; Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с ЧернобаевкиВраг уничтожил &quot;Le Маршрутку&quot; Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с ЧернобаевкиВраг уничтожил &quot;Le Маршрутку&quot; Никитюк. Леся пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки

Фото: Маршрутка Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однако оптимистичная от природы Леся пообещала уже скоро купить новую, а тур по Украине начать... с Чернобаевки.

"Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3-й сезон... В отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и т. д. А начнем съемку с Чернобаевки", - добавила ведущая.

Лесина маршрутка была специально переоборудована для шоу. В ней было уютное "домашнее" пространство с баром и лаунж-зоной, в декоре - китч и этнофолк. Завешана машина была всевозможными сувенирами, привезенными из заграничных поездок (африканские маски, сомбреро, калибасы, статуэтки, перуанские ковры...)

Ранее мы писали, что оккупанты уничтожили дом экс-мужа Ани Лорак, а также обстреляли дом Игоря Кондратюка.

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Леся Никитюк
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