Ігорю Кондратюку в будинок влетів снаряд. Якраз в день 60-річного ювілею
Ігор Кондратюк показав пошкодження будинку від ракетного обстрілу, який здійснили окупанти 14 березня, якраз в його день народження.
Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Facebook.
"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом.
Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!" - висловив обурення шоу-мен.
Фото: Пошкодження будинку Ігоря Кондратюка під Києвом (facebook.com/kondratjukigor)
Саме 14 березня 2022 року телеведучому виповнилося 60 років.
Раніше ми писали, що ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи окупації під Києвом.
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