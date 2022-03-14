Ігорю Кондратюку в будинок влетів снаряд. Якраз в день 60-річного ювілею

Ігор Кондратюк показав пошкодження будинку від ракетного обстрілу, який здійснили окупанти 14 березня, якраз в його день народження.

Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Facebook .

Саме 14 березня 2022 року телеведучому виповнилося 60 років.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом.

Раніше ми писали, що ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи окупації під Києвом.

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