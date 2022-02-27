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Ворог намагається просунутися до Старобільська. ЗСУ тримають оборону

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Неділя 27 лютого 2022 01:09
Ворог намагається просунутися до Старобільська. ЗСУ тримають оборону Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові дають відсіч російським військам і не дають вийти ворогові на рубежі Луганської та Донецької областей. Тривають бої на підступах до Старобільська.

Про це йдеться у вечірньому зведенні від ЗСУ, опублікованому Генштабом у своєму Facebook.

У Луганській області ворог намагається просунутися до Старобільська. ЗСУ тримають оборону. "Вийти на рубежі Луганської та Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

Також вказується, що у Харкові відбито всі атаки ворога, і місто залишається під нашим контролем України. Бійці ЗСУ знищили багато російської техніки: танки, бронемашини та інше. В результаті атак є пошкодження житлових будинків, і постраждалі.

Під контролем українських захисників також ситуація в Сумах. Протягом дня зафіксовані обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, були взяті в полон двоє російських солдатів.

Бійці ЗСУ в Охтирці не дали ворогові захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на вечір 26 лютого вже відновила свою роботу. Є повідомлення про загибель в результаті обстрілів 6 осіб

Раніше повідомлялося, що в Скадовську і біля Херсона в Голій Пристані російським військам вдалося на якийсь час вийти на рубежі, і ведуться люті бої-сили оборони не дають ворогові закріпитися.

Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.

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