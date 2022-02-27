Ворог обстріляв Суми з артилерії: загинув чоловік, поранена жінка
Російські військові обстріляли з артилерії місто Суми, де в житловому секторі загинув чоловік, ще жінка отримала поранення і була госпіталізована.
Про це передали в прес-службі ДСНС України.
Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в результаті ворожого обстрілу.
"26 лютого о 18:39, 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідації наслідків артилерійського обстрілу житлового сектору по вул. Сільгосптехніка", - йдеться у повідомленні.
Бійці ДСНС займалися роботами по ліквідації осередків горіння, і під час робіт з розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка.
Жінка, яка була поранена, перебувала на вулиці. Її на кареті "швидкої допомоги" відвезли до лікарні.
Також у ДСНС опублікували відео з місця події.
Відео: наслідки російського обстрілу житлового сектора в Сумах
Раніше повідомлялося, що під Києвом у Василькові в результаті обстрілу російськими військами крилатими і балістичними ракетами сталася пожежа на нафтобазі.
Також повідомлялося, що в Харкові російські ракети потрапили в багатоквартирний житловий будинок.