У Харкові окупанти потрапили в багатоповерхівку
Фото: багатотажка потрапила під обстріл у Харкові (facebook.com/ctrs.mou)
У Харкові багатоповерхівка потрапила під обстріл російських окупантів. Будинок пошкоджений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військове телебачення України.
"Окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів. Снаряд влучив у житловий будинок у Харкові", - йдеться у повідомленні.
На фото видно, що в результаті обстрілу пошкоджені як мінімум три поверхи будинку.
Нагадаємо, що у Харкові окупанти обстріляли дитячу лікарню. Вони не раз намагалися прорватися в місто.