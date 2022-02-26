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У Харкові окупанти потрапили в багатоповерхівку

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Україна, Харків, Субота 26 лютого 2022 23:50
У Харкові окупанти потрапили в багатоповерхівку Фото: багатотажка потрапила під обстріл у Харкові (facebook.com/ctrs.mou)
Автор: Наталья Скороход

У Харкові багатоповерхівка потрапила під обстріл російських окупантів. Будинок пошкоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військове телебачення України.

"Окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів. Снаряд влучив у житловий будинок у Харкові", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що в результаті обстрілу пошкоджені як мінімум три поверхи будинку.

Нагадаємо, що у Харкові окупанти обстріляли дитячу лікарню. Вони не раз намагалися прорватися в місто.

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