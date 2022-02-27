Враг обстрелял Сумы из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина
Российские военные обстреляли из артиллерии город Сумы, где в жилом секторе погиб мужчина, еще женщина получила ранения и была госпитализирована.
Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате вражеского обстрела.
"26 февраля в 18:39, 10 спасателей 1 и 3 государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по ул. Сельхозтехника", - говорится в сообщении.
Бойцы ГСЧС занимались работами по ликвидации очагов горения, и во время работ по разбору конструкций было обнаружено тело мужчины.
Женщина, которая была ранена, находилась на улице. Ее на карете "скорой помощи" увезли в больницу.
Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.
Видео: последствия российского обстрела жилого сектора в Сумах
Ранее сообщалось, что под Киевом в Василькове в результате обстрела российскими войсками крылатыми и баллистическими ракетами произошел пожар на нефтебазе.
Также сообщалось, что в Харькове российские ракеты попали в многоквартирный жилой дом.