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Враг обстрелял Сумы из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина

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Сумы, Воскресенье 27 февраля 2022 03:36
Враг обстрелял Сумы из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина Фото: спасатели в Сумах ликвидировали пожар после вражеского обстрела (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Российские военные обстреляли из артиллерии город Сумы, где в жилом секторе погиб мужчина, еще женщина получила ранения и была госпитализирована.

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате вражеского обстрела.

"26 февраля в 18:39, 10 спасателей 1 и 3 государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по ул. Сельхозтехника", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС занимались работами по ликвидации очагов горения, и во время работ по разбору конструкций было обнаружено тело мужчины.

Женщина, которая была ранена, находилась на улице. Ее на карете "скорой помощи" увезли в больницу.

Также в ГСЧС опубликовали видео с места происшествия.

Видео: последствия российского обстрела жилого сектора в Сумах

Ранее сообщалось, что под Киевом в Василькове в результате обстрела российскими войсками крылатыми и баллистическими ракетами произошел пожар на нефтебазе.

Также сообщалось, что в Харькове российские ракеты попали в многоквартирный жилой дом.

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